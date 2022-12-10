أفادت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان بارتفاع مبيعات وقود الطائرات بنسبة 104 % لتصل إلى مليونين و516 ألفًا و600 برميل، وارتفاع إنتاجه بنسبة 4ر34 % ليصل إلى ستة ملايين و389 ألفًا و800 برميل.

ووفق الإحصاءات التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية بلغت صادراته ثلاثة ملايين و836 ألفًا و600 برميل بارتفاع نسبته 1ر8 % حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع إنتاج وقود السيارات 95 بنسبة 7ر9 % ليصل إلى 12 مليونًا و187 ألفًا و700 برميل ، في حين انخفضت مبيعاته بنسبة طفيفة قدرها 8ر0 % لتصل إلى 10 ملايين و516 ألف برميل، في حين بلغت الصادرات مليونين و745 ألفًا و900 برميل بارتفاع نسبته 1ر93 % حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022م.

وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض إجمالي منتجات المصافي حتى نهاية الشهر قبل الماضي بنسبة 2ر2 % مقارنة بالفترة نفسها من عام .2021

وأوضحت البيانات ارتفاع إنتاج وقود السيارات 91 بنسبة 3ر1 % حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ليصل إلى 11 مليونًا و336 ألفًا و200 برميل، فيما بلغت مبيعاته 10 ملايين و837 ألفًا و300 برميل بنسبة ارتفاع وصلت إلى 8ر48 % ، في حين انخفضت صادراته بنسبة 8ر61 % ، لتصل إلى مليون و519 ألف برميل.

وارتفعت مبيعات الديزل بنسبة 5ر11 % لتبلغ 12 مليونًا و426 ألفًا و900 برميل، فيما شهد انخفاضًا في كل من الصادرات بنسبة 5ر26 % ، والإنتاج بنسبة 2ر12 % حتى نهاية الشهر قبل الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام .2021

وفيما يخص البتروكيماويات، فقد شهد البولي بروبولين ارتفاعا في كلٍّ من الصادرات بنسبة 7ر36 % ، والإنتاج بنسبة 1ر15 % ، فيما انخفضت مبيعاته بنسبة 9ر47 % حتى نهاية الشهر قبل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م.

وشهد الباراكسيلين والبنزين انخفاضًا في الإنتاج والصادرات، حيث انخفض إنتاج كلٍّ منهما بنسبة 1ر82 % و 8ر70 % على التوالي، فيما سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 2ر83 % للباراكسيلين و4ر74 % للبنزين حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام .2021