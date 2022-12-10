احتفلت الفنانة جنات بالنجاح والتفاعل الذي تحققه أغنيتها "يا بختي بيه" وتجاوزها حاجز 2 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد شهر من طرحها.

وحظيت الأغنية التي طرحتها جنات على قناتها الرسمية على "يوتيوب" أوائل الشهر الماضي بمشاهدة المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 2 مليون و25 ألفا و256 مشاهدة، وفقا لإحصائيات "اليوتيوب"

وواصلت جنات الترويج لأغنيتها عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي.. حيث غيرت غلاف صفحتها بموقع "فيسبوك" ووضعت بوستر الأغنية، وأعادت نشر تعليقات الجمهور على الأغنية.

وطرحت جنات الأغنية في 7 نوفمبر الماضي عبر "يوتيوب" وهي من كلمات أحمد سرور وألحان إسلام رفعت، وتوزيع أحمد مجدي.

وتستعد الفنانة جنات خلال الفترة المقبلة لطرح أغنيات جديدة بشكل مختلف بعد النجاح والانتشار الذي تحققه أغنية "يا بختي بيه".

وكانت جنات قد أحيت حفلا على هامش مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31، الذي أقيم مؤخرا بدار الأوبرا المصرية، وقدمت باقة من الأغاني المميزة، مثل الطفلة البريئة ومسا الجمال وواحشني، وسط تفاعل كبير من الجمهور