قالت شركة صناعة معدات الاتصالات السويدية "إريكسون" إن الشركة توصلت إلى اتفاق مع شركة "أبل" الأمريكية العملاقة للإلكترونيات لإنهاء جميع النزاعات القانونية الجارية بينهما المتعلقة ببراءات الاختراع في العديد من الدول.

ويشمل الاتفاق ترخيصا متبادلا يتعلق بالتقنيات الخلوية الأساسيةالقياسية الحاصلة على براءة اختراع ومنح بعض حقوق براءات اختراع أخرى.

يشار إلى أن إريكسون قدرت أن إيرادات ترخيص حقوق الملكية الفكرية للربع الرابع من عام 2022 ستتراوح بين 5ر5 مليار كرونة سويدية (533 مليون دولار) و 6 مليارات كرونة.

ويتضمن ذلك تأثير الاتفاقية مع "أبل" التي تغطي المبيعات اعتبارا من 15 كانون الثاني/يناير 2022 ، وأعمال حقوق الملكية الفكرية المستمرة مع جميع المرخص لهم الآخرين.