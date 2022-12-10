كشف تقرير جديد صادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين مقتل 67 صحفيا وإعلاميا في جميع أنحاء العالم هذا العام، مقارنة بـ47 العام الماضي.

وأضاف التقرير -الذي نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والفوضى في هايتي، وتصاعد العنف من قبل الجماعات الإجرامية في المكسيك تسبب في زيادة بنسبة 30% في عدد الصحفيين الذين قتلوا أثناء أداء عملهم في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين الحكومات في جميع أرجاء العالم إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة لحماية الصحفيين والصحافة الحرة.

ويعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين أكبر منظمة للصحفيين في العالم تضم حوالي 600 ألف إعلامي يمثلون 187 نقابة ورابطة إعلامية في أكثر من 140 دولة. وتأسس الاتحاد الدولي للصحفيين عام 1926، وهو المنظمة التي تتحدث باسم الصحفيين داخل منظومة الأمم المتحدة وداخل الحركة النقابية الدولية.