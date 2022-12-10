تعتزم مجموعة أمبر، وهى من كبرى الشركات الأسيوية التي تعمل في مجال تداول العملات الرقمية، شطب وظائف والحد من أنشطة التجزئة المالية وانهاء اتفاقية رعاية مع نادي تشيلسي الانجليزي لكرة القدم، في إطار جهودها لخفض النفقات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، القول إن هذه القرارات تندرج في إطار استراتيجية رئيسية لخفض النفقات، مضيفا أن الشركة، التي يقع مقرها في سنغافورة، سوف تخفض قوة العمل لديها من قرابة 700 فرد في الوقت الحالي إلى أقل من 400 شخص، وأشار إلى أن قوة العمل في الشركة كانت قد وصلت في وقت ذروتها إلى نحو 1100 شخص.

وتأتي هذه الخطوات من مجموعة أمبر لتعكس تراجع آفاق الأصول الافتراضية في أعقاب إفلاس بورصة العملات المشفرة (إف.تي.إكس)، وشركة تداول العملات الرقمية "ألاميدا ريسيرش" الشهر الماضي.

وقال المصدر إن مجموعة أمبر سوف تركز اعتبارا من الآن على المؤسسات الكبرى والأثرياء، موضحا أن عدد عملاء المجموعة سوف يتراجع من مئات الآلاف إلى قرابة مئة عميل فقط، بسبب خروجها من قطاع خدمات التجزئة.

وذكر أن المجموعة تعتزم الانتقال أيضا إلى مقر أقل قيمة في هونج كونج، وسوف يتم على الارجح إغلاق الفروع الأصغر في المنطقة، مع السماح لباقي الموظفين بالعمل من المنزل.

وأشار المصدر إلى أن المجموعة تتخذ حاليا الإجراءات القانونية لإنهاء اتفاق الرعاية الذي أبرمته مع نادي شيلسي الانجليزي، والذي تشير التقارير إلى أن قيمته تبلغ عشرين مليون جنيه استرليني سنويا.