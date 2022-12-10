أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم أن نظام اللجوء الأوروبي فاشل بكل المقاييس وعجز عن توفير الأمن على الحدود ومن ثم عدم منح حق اللجوء لمن يستحقه.

وقال نيهمر -في تصريحات له إنها مخاطرة أمنية هائلة عندما يأتي المهاجرون غير الشرعيين إلى أوروبا دون أي رادع وبأعداد كثيفة يصعب السيطرة عليها.

ودعا المستشار النمساوي إلى التوصل الى حل أوروبي فاعل وتوفير حماية قوية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وكانت النمسا قد صوتت في اجتماع مجلس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل على منع دخول رومانيا وبلغاريا من دخول منطقة شنجن بسبب الخوف من أعداد هائلة من اللاجئين تستخدم البلدين للتسلل إلى أوروبا وهو ما أثار غضبا في رومانيا، حيث استدعت سفيرها في فيينا.