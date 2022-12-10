عبدالعزيز الفضلي



تبدأ غداً الأحد مدارس المرحلة الثانوية في اختبارات الفترة الدراسية الأولى حيث تنطلق امتحانات خارج الجدول لطلبة الثانوية من الصف العاشر حتى الثاني عشر العلمي والأدبي مع رصد درجات الأعمال وتستمر إلى يوم الخميس المقبل على أن تبدأ الامتحانات النهائية للفترة الأولى يوم الأربعاء 4 يناير المقبل.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن تعليمات مشددة صدرت من قطاع التعليم العام بضرورة تطبيق لائحة الغش وعدم التهاون في ذلك، مشيرة إلى أهمية أن يحتوي المحضر على أداة الغش والدليل الواضح على عملية الغش.



وأكدت المصادر ضرورة توفير الجو والمناخ المناسب للطلبة وتطبيق الاختبار المريح وعدم إرباك الطلبة اثناء وقت الاختبار وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم، متمنية التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة.