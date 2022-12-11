حصدت شركة Ooredoo business مؤخرا جائزة «أفضل شريك في الحلول الأمنية لعام 2022» من قبل شركة Cisco، وتأتي هذه الجائزة كجزء من استراتيجية Ooredoo business وتعاونها المستمر مع شركات عالمية رائدة لمواجهة كل التحديات التي تواجه أصحاب الشركات من خلال تقديم أفضل الحلول الأمنية لهم.



وبهذه المناسبة، قال عيسى الموسى، المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال في Ooredoo: فخورون بتكريمنا بهذه الجائزة، وشراكتنا الدائمة مع Cisco تمنح عملاءنا حلول الأمن السيبراني، حلول إنترنت الأشياء (IOT)، حلول مركز البيانات، حلول الحوسبة السحابية، حلول تم تصميمها لتلبية احتياجات أصحاب الشركات.



وأضاف: نسعى دائما إلى تقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائنا، ونوفر أفضل الحلول في مختلف المجالات والتي صممت لتناسب احتياجات أصحاب الشركات لدعمهم في الوصول إلى تحقيق إمكاناتهم الكاملة وضمان نجاحهم في حماية ومراقبة بيانات عملائهم على مدار الساعة لمنع جميع التهديدات التي قد يتعرض لها أصحاب هذه الشركات.



وتابع: تقدم Ooredoo business حلول مختلفة في كل المجالات مصممة خصيصا لأصحاب الشركات لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم وحماية كل بياناتهم على مدار الساعة مع ضمان أعلى مستويات الأمان، وسنستمر في تقديم الحلول الأمنية التي تمكن الشركات والهيئات الحكومية من استضافة التطبيقات والبيانات عبر بيئة افتراضية آمنة.