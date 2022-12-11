

قالت هيئة أسواق المالي إن الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس اتفقت في اجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس المنعقد في 16 نوفمبر الماضي، على الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.



وأوضخت الهيئة في بيان صحافي، أنه في ضوء ذلك، قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، الموافقة على اعتماد النسخة النهائية من الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الهدف الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في توثيق الصلات والروابط وتنمية علاقات التعاون، وتحقيقا للتكامل في الأسواق المالية في السوق الخليجية بما يمكن مواطني دول المجلس والمقيمين من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق الخليجية بسهولة ويسر دون تمييز، وتطوير الأسواق ونموها الاقتصادي وإتاحة منتجات جديدة.



ويهدف هذا الإطار التنظيمي المشترك إلى التنسيق التنظيمي فيما يتعلق بالتسجيل البيني (Passporting) للمنتجات المالية المسجلة في مناطق اختصاصها، كما يعتد بلوائح التسجيل البيني كضوابط وشروط لتسجيل المنتجات المالية ليتم ترويجها عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة، كما يتوجب أن يتوافر في المنتج المالي الذي يتم تسجيله الحد الأدنى من المعايير المحددة في لوائح التسجيل البيني.



هذا، وتتولى الجهة المنظمة مسؤولية الرقابة والإشراف على جميع المنتجات المالية والخدمات ذات العلاقة مع الالتزام بالتشريعات الوطنية ولوائح التسجيل البيني، وتتفق الجهات المنظمة لتسهيل التعاون فيما بينها بشأن الإشراف والرقابة، ويتيح الإطار التنظيمي كذلك طلب المساعدة بين الجهات المنظمة لإجراء التقصي حول المنتج المالي وتقديم المعلومات بما يشمل الإبلاغ عن المخالفات أو الجزاءات.



جدير بالذكر أن الإطار يدخل حيز التنفيذ بعد إنهاء الجهات المنظمة الإجراءات الداخلية اللازمة لتفعيل هذا الإطار وإبلاغ الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.