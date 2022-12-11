أعلن بنك الخليج عن تجديد شراكته الاستراتيجية المتواصل على مدى 17 عاما مع جمعية إنجاز الكويت، لبدء عام جديد في دعم الشباب الكويتي في 2023، وذلك في إطار مساعي البنك المتواصلة في دعم الشباب الكويتي، الذين يمثلون أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية 2025، ورؤية الكويت 2035.



وبهذه المناسبة، أعرب نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير عن فخره بمواصلة الشراكة مع إنجاز الكويت الممتدة 17 عاما، في سبيل دعم الجيل المقبل من رواد الأعمال الشباب، وتزويدهم بالمهارات، التي يتطلبها سوق العمل، وسط التطورات السريعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.



وأكد أن بنك الخليج حريص على الوفاء بمسؤولياته المجتمعية تجاه الشباب، لاسيما في المرحلة الثانوية والجامعية وحديثي التخرج، من خلال توفير المفاهيم الأساسية التي تتعلق بالأعمال واستكشاف الاهتمامات والفرص المهنية، إضافة إلى تطوير المهارات الوظيفية والتدريب الميداني.



من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية «إنجاز الكويت» ليلى المطيري إن إيمان مؤسسات القطاع الخاص والشركات والهيئات الداعمة للجمعية يعتبر أحد أسباب استمرارية ونجاح الجمعية، كما أن الشراكة مع بنك الخليج بالنسبة لنا غير عادية، إذ تعتبر استراتيجية قديمة امتدت سنوات طويلة إلى يومنا هذا.



ولفتت إلى أن بنك الخليج داعم أساسي لأنشطة الجمعية من خلال توفير المتطوعين والمشاركة في تقديم برامج التدريب للطلبة، لاسيما «برنامج الشركة» الذي يؤهل الشباب لبدء وتأسيس شركة صغيرة عمليا.