

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن أسماء الفائزين بحساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الثالث والرابع لشهر نوفمبر 2022.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم، هم: خليل إبراهيم بوعركي، فادي نبيل عبيدالله، عبدالعزيز نواف العنزي، منيرة خالد الهاجري، يوسف جبر بن جامع، حنان إبراهيم الأحمد، مبارك عبدالله العجمي، عبدالله عبدالقادر طليب، عائشة عبدالرحمن نصار، إيمان سليمان الفهد، منقذ قره حمود، هدى صويان العازمي، صلاح حمد الميع، منصور سعد الشمري، ناصر سليمان المصري، فيصل حسين صندل، محمد حسين محمد، شاهه حمد العنزي، منال سعيد شديد، ومضاوي عماش الحربي.



وتتضمن الحملة التي أطلقها «بيتك» بحلتها الجديدة لعام 2022، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا، وأجريت السحوبات تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.