المجموعة تحقق نجاحاً في أسواق الشرق الأوسط بفضل التطورات النوعية في مجالات الابتكار الرقمي



أعلنت مجموعة زين الشركة الرائدة في مجالات الابتكارات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تتويجها بجائزة «أفضل علامة تجارية» في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي في الحفل السنوي لجوائز قمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Telecom Review Summit Excellence، الذي أقيم مؤخرا في دبي.



وكشفت الشركة عن أنها توجت بست جوائز أخرى في هذا الحفل الإقليمي، حيث تم تكريم شركة زين السعودية تقديرا لقصة النجاح التحويلية ونمو أعمالها في القطاع الرقمي عن السنوات الأخيرة، إذ حصلت الشركة على 4 جوائز متنوعة: جائزة «أفضل مبادرة في المسؤولية الاجتماعية للشركات»، جائزة «أفضل شبكة جيل خامس 5G LAN»، جائزة «أفضل مزود للخدمات السحابية»، وجائزة الاستحقاق العالمية لرئيس إدارة التكنولوجيا تقديرا لجهوده في الإطلاق الناجح لشبكة الجيل الخامس.



وأوضحت المجموعة أن شركة ZainTech الرائدة في خدمات الحلول الرقمية وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا فازت بجائزتين، الأولى: جائزة «أفضل استثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» لدخولها في اتفاقية للاستحواذ الكامل على شركة BIOS MiddleEast مزود الخدمات السحابية المدارة، والثانية: جائزة «أفضل مزود خدمة محسن» لوحدة أعمالها زين درون في استخدامات تكنولوجيا الطائرات من دون طيار.



وكانت مجموعة «زين» أطلقت كيانها التكنولوجي «زين تك» (ZainTech) لتؤسس واحدا من أكبر المتاجر الإقليمية الشاملة التي توفر منصات الحلول والخدمات الرقمية للمؤسسات الحكومية والشركات في أسواق الشرق الأوسط، إذ توفر «زين تك» الحلول الرقمية للشركات المتعددة الجنسيات والحكومات عبر نقطة اتصال واحدة شاملة للمبيعات وخدمة العملاء، وتقدم منصات حاضنة متطورة لمجموعة واسعة من خيارات الحلول المدارة للخدمات السحابية، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، والابتكارات في الأعمال الناشئة.



وبينت المجموعة أن تتويج علامتها التجارية في هذا الحفل السنوي يبرز التأثير المستمر لاستثماراتها في تطوير وترقية شبكاتها، ونجاحها في إطلاق شبكات الجيل الخامس، إذ تمتلك المجموعة واحدة من كبرى شبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط، كما تعكس هذه الجائزة قوة العلامة التجارية في تقديم سلسلة من العروض الرقمية الفريدة التي تعزز من تجربة اتصالات العملاء، كما عزز هذا الأداء الحملات الإعلامية المبتكرة، والتركيز على مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وأيضا انفرادها بمبادرات التنوع والاشتمال (D&I) في أسواق المنطقة، حيث تعد المجموعة من أولى المؤسسات التي استحدثت إدارة متخصصة لمجالات التنوع والاشتمال.



الجدير بالذكر أن مجلة تيليكوم ريفيو دورية إقليمية متخصصة في مجالات التقنية والأعمال، حيث تهتم بأبرز المواضيع المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم العربي والعالم، فهي إحدى المطبوعات الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وفي قمة القادة الأخيرة تناولت آخر اتجاهات الاتصالات والابتكارات الرقمية، كما ناقشت القمة تأثيرات خدمات الاتصالات، وأهمية دمج مجالات الاستدامة باستراتيجيات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وتطرقت أيضا إلى حلول التكنولوجيا الخضراء، وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.



تطورات نوعية



وتحقق العلامة التجارية «زين» نجاحا في أسواق الشرق الأوسط بفضل التطورات النوعية التي تحققها مبادراتها في مجالات الابتكار الرقمي، إذ تواصل المجموعة تعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكاتها من خلال مشاريع التطوير والترقية المستمرة، وقد دفعت هذه التطورات مؤسسة Brand Finance - جهة استشارية عالمية رائدة في مجالات التقييم والاستراتيجيات، مقرها لندن - بتقييم علامة زين التجارية بقيمة 2.4 مليار دولار، بزيادة 9.6% مقارنة بالعام قبل الماضي.



وبينما تخدم مجموعة زين بشكل مميز ومبتكر قاعدة عملائها الواسعة في المنطقة، فإن علامتها التجارية مستمرة في رحلتها للعبور إلى العالم الرقمي حيث خدمات الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وتعكف المجموعة في نفس الوقت على الاستثمار في علامتها التجارية لزيادة مستويات الولاء بين العملاء، وهو ما جعلها تستمر كأفضل علامة تجارية في قطاع صناعة الاتصالات باعتراف مؤسسات إقليمية ودولية.



تواجد فعال على شبكات التواصل الاجتماعي



واستحوذت حملات زين التسويقية على مختلف القنوات الإعلامية على قلوب الملايين في المنطقة، حيث حققت إعلانات زين في شهر رمضان والعيد وغيرها من الإعلانات التجارية التلفزيونية 250 مليون مشاهدة على YouTube خلال العام الأخير 2022، وتمتلك «زين» قاعدة متابعين واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي (23 مليون متابع ومعجب)، إذ لديها أكثر من 13 مليون متابع على Facebook، وأكثر من 7 ملايين متابع على Twitter، و2.6 مليون على Instagram و750 ألفا على LinkedIn.



التوسع في تقديم الخدمات الرقمية



وتتوسع مجموعة زين في تقديم وتوفير الخدمات الرقمية مع نمو أعمال منصة واجهة برمجة التطبيقات «Dizlee» التي تقدم أكثر من 50 خدمة لمحتوى فريد، فضلا عن نمو مبادراتها في الرياضات الإلكترونية عبر علامتها التجارية Zain esports التي اجتذبت أكثر من 30 ألف لاعب و50 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها في نوفمبر 2020، وفي قطاع التكنولوجيا المالية تقدم «زين» فوائد بعيدة المدى للفئات المهمشة التي تفتقد الخدمات المصرفية، ودفعت قوة أداء محفظة أعمالها في التكنولوجيا المالية بقاعدة عملائها لتحقيق نسبة نمو بلغت 34%، كما نمت الإيرادات للمنصات الرقمية بنسبة 231% مقارنة بالعام الماضي.