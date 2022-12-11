انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.08 دولار ليبلغ 75.22 دولارا في تداولات يوم الجمعة الماضي مقابل 76.30 دولارا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



من جهة أخرى، أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لنوعين من النفط الخام تبيعهما لآسيا في شهر يناير مقارنة بالشهر السابق.



وحددت سعر خام التصدير الكويتي لشهر يناير المقبل عند 2.10 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان/ دبي، بانخفاض 1.10 دولار عن الشهر السابق.



كما قلصت سعر خام الكويت الخفيف الممتاز إلى 6.50 دولارات للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/ دبي، بانخفاض 5 سنتات عن الشهر السابق.

وعالمياً، انخفضت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات متقلبة بنهاية جلسة الأسبوع مع تسجيل الخامين القياسيين أكبر خسائر أسبوعية منذ عدة شهور وسط مخاوف متنامية من الركود محت أثر القلق بشأن الإمدادات في أعقاب بيانات ضعيفة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا إلى 71.02 دولارا للبرميل عند التسوية، مسجلا أدنى مستوى في 2022. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 76.10 دولارا للبرميل عند التسوية.