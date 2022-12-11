أعلنت المتحدث الرسمي باسم بنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي عن تلقي البنك دعوة للمشاركة في فعالية القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023 والتي ستقام في جنيف خلال مارس المقبل، لافتة الى ان مشاركة البنك تأتي نتيجة للجهود التي بذلها خلال السنوات السابقة في التحول الرقمي حيث سجل انجازات عدة في تقديم خدمات رقمية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وهي القروض العقارية والاجتماعية ومنح الإعاقة دون حاجة لزيارة المواطن لأي من فروع البنك أو تدخل بشري من الموظفين ودون إحضار مستندات من المواطن وتتم المعاملة خلال دقائق معدودة. وقالت الخشتي انه من خلال الخطة الطموحة التي وضعتها ادارة البنك وبسواعد شباب الكويت المخلص أصبحت 99% من خدمات البنك تقدم إلكترونيا عبر البوابة الالكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، معلنة ان البنك كان من أولى المؤسسات التي انضمت الى تطبيق «سهل» ويقدم 24 خدمة عبره، كما يعد من المؤسسات الأولى والسباقة في تبني الميكنة والرقمنة من اجل تقديم افضل خدمة للمواطن الكويتي والحفاظ على المال العام.



ولفتت الى ان البنك حقق انجازات ونجاحات في مختلف المجالات بفضل رؤية وقيادة الإدارة التنفيذية.