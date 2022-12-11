شريف حمدي



تدل الأرقام على أن بورصة الكويت باتت أكثر مؤسسية من ذي قبل، بعد توافر العديد من الأدوات الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين سواء المحليون أو الأجانب، وهو ما يتضح عند رصد أكثر الأسهم تحقيقا للارتفاعات السعرية من بداية العام.



وفي السابق، كانت الأسهم الصغيرة ذات الطابع المضاربي والتي لا تتجاوز أسعارها الـ 100 فلس، تشكل القوام الرئيسي لقائمة أكثر الشركات ارتفاعا في أي من فترات العام، إلا أن الوضع تغير وبات القوام الرئيسي لقائمة الشركات الأعلى ارتفاعا تضم العديد من الأسهم القيادية ذات القيم السعرية المتوسطة والمرتفعة، وهو ما يدل على النهج المؤسسي لسوق الأسهم الكويتي.



في هذا الإطار، رصدت «الأنباء» أعلى 20 سهما حققت نموا في العوائد السوقية منذ بداية 2022 التي شارفت على الانتهاء حتى إقفال الخميس الماضي، وأغلب هذه الأسهم يتوقع أن توزع بنهاية العام المالي الحالي، أي ان المستثمرين في هذه الأسهم حققوا مكاسب مزدوجة عبارة عن عوائد سوقية وتوزيعات نقدية، وتبين من خلال الرصد ما يلي:



٭ يتضح من الرصد أن هناك 6 أسهم دينارية حققت عوائد سوقية من 13% حتى وصلت إلى 88%، فيما خلت القائمة من الأسهم الأقل من 100 فلس باستثناء سهم النخيل.



٭ تراوحت العوائد السوقية من 13% حتى وصلت إلى 143%، تصدرها سهم «فنادق» بأعلى عائد خلال العام الحالي، بارتفاع السعر السوقي للسهم إلى 170 فلسا.



٭ تلاه سهم «ثريا» بـ 114% ارتفاعا في قيمته السوقية ببلوغه 225 فلسا.



٭ ثم جاء ثالثا، سهم «راسيات» بـ 96%، بعد ارتفاعه لـ 169 فلسا.



٭ سهم «Ooredoo» حقق 88% عوائد سوقية منذ بداية العام ببلوغه 1.171 فلسا.



٭ ارتفع سهم «الخليجي» بنسبة 47% ببلوغه سعر 440 فلسا.



٭ ارتفع سهم «الخليجي للكابلات» بنسبة 46% ببلوغه سعر 1.270 فلسا.



٭ تلاه سهم «فيوتشر كيد» بعوائد سوقية 42% بارتفاعه لـ 112 فلسا.



٭ ثم سهم «الكويت للتأمين» الذي حقق عوائد سوقية بنسبة 39%، وذلك ببلوغه 538 فلسا.



٭ تلاه سهم «الجزيرة» بمكاسب بلغت 35% بارتفاعه لمستوى 1.747 فلسا.



٭ وحقق سهم «stc» مكاسب سوقية بلغت 33% ببلوغه 571 فلسا.