المحلل المالي



تعتبر شركات السوق الأول في بورصة الكويت الرافعة الرئيسية للبورصة من حيث الأداء والسيولة والقيمة الرأسمالية السوقية، حيث تستحوذ على ما يعادل 79% من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، فيما استقطبت أسهم السوق الأول منذ بداية العام الحالي، معظم السيولة المتدفقة إلى بورصة الكويت، حيث شكلت السيولة على هذه الأسهم نحو 66% من سيولة البورصة التي بلغت بدورها 13.46 مليار دينار.



وكان أداء السوق الأول إيجابيا خلال أول 9 أشهر من العام، حيث ربح 11.47%، مقابل 7.92% لمؤشر السوق العام، وذلك بدعم من النتائج المالية الجيدة لمعظم شركات السوق الأول وتحسن تقييماتها، إذ ارتفع صافي أرباحها المجمعة خلال فترة أول 9 أشهر من 2022 بنسبة 15% لتسجل 1.1 مليار دينار، ارتفاعا من 956 مليون دينار بالفترة نفسها من 2021.



ويأتي هذا الارتفاع في صافي أرباح معظم شركات السوق الأول، نتيجة الارتفاع الملحوظ بصافي أرباح البنوك، خاصة بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبنك بوبيان، بالإضافة إلى شركات: زين وأجيليتي والمباني وطيران الجزيرة، وذلك في ظل تحسن بيئة الأعمال وارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة للبنوك وتسارع النمو في سوق الائتمان وعودة الحياة الاقتصادية والخدمات اللوجستية والتنقل والسفر إلى طبيعتها بعد أزمة كورونا.



وعند تحليل أرقام الإيرادات التشغيلية لشركات السوق الأول، يتبين أن تداعيات أزمة كورونا على أعمال معظم شركات السوق الأول قد زالت ودخلت الشركات في مرحلة التعافي السريع، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة لتلك الشركات 11.5% لتسجل 5.25 مليارات دينار في فترة الأشهر الـ 9 الأولى من 2022، مقارنة بـ 4.7 مليارات دينار في أول 9 أشهر من 2021.



وأيضا ارتفع صافي الربح التشغيلي المجمع لشركات السوق الأول بنسبة 5% ليسجل 1.87 مليار دينار، مقارنة بـ 1.78 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2021، مما يشير إلى التحسن الكبير في هوامش الربحية لهذه الشركات.



وبعد إعلان هذه النتائج الجيدة لمعظم شركات السوق الأول، يتبين أن تقييمات الأسهم بدأت بالانخفاض ووصلت إلى مستويات مناسبة وقد تتحسن نتيجة النتائج المالية الجيدة المتوقعة حتى نهاية السنة الحالية، ليسجل معدل مكرر ربحية السوق الأول 21 مرة.



وقد تصدر بنك الكويت الوطني شركات السوق الأول من حيث صافي الأرباح محققا 374.2 مليون دينار في أول 9 أشهر من 2022، تلاه بيت التمويل الكويتي (بيتك) بصافي أرباح 205.8 ملايين دينار، ومن بعده جاء كل من مجموعة زين وبنك بوبيان بصافي أرباح 151.9 مليونا و48.6 مليون دينار، على التوالي.



ومن حيث الإيرادات التشغيلية فقد تصدرت مجموعة زين بإيرادات بلغت 1.27 مليار دينار مرتفعة بنسبة 12% عن أول 9 أشهر من عام 2021، وبصافي ربح تشغيلي بلغ 240.6 مليون دينار، تلاها بنك الكويت الوطني بإيرادات تشغيلية بلغت 753.5 مليون دينار وبربح تشغيلي بلغ 465.8 مليون دينار بارتفاع نسبته 12.3%.