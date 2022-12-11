أحمد مغربي



علمت «الأنباء» أن شركة نفط الكويت بصدد الانتهاء من توقيع 5 تعاقدات بقيمة تصل إلى 84 مليون دينار، بينها تمديدات لعقد وافق عليه جهاز المناقصات بالفعل إلى جانب ترسية مناقصة.



وتفصيليا، تظهر الأرقام أن مناقصة تقديم خدمات مناولة المواد والتخليص الجمركي وإدارة الشحن وخدمات أخرى مرتبطة بها لصالح شركة نفط الكويت تبلغ قيمتها التقديرية نحو 15.25 مليون دينار.



وبلغت قيمة مناقصة استبدال الشعلة الدخانية الحالية ذات الضغط العالي HP وذات الضغط المنخفض LP مع الشعلات عديمة الدخان في عدد من مراكز التجميع بشمال الكويت بما قيمته 11.5 مليون دينار.



إلى ذلك، وافق جهاز المناقصات على تمديد عقد تطوير الكفاءات الفنية المتخصصة لعمليات شركة نفط الكويت والصيانة مع شركة بتروفاك انترناشيونال لمدة 12 شهرا اعتبارا من 18 يناير المقبل حتى 17يناير 2024 بما قيمته 2.18 مليون دينار.



يأتي ذلك فيما تعمل الشركة على تمديد عقد تقديم خدمات الصيانة لمرافق الانتاج في مناطق غرب الكويت لمدة 12 شهرا بأمر تغييري بقيمة 2.11 مليون دينار وتمديد بـ 10.79 ملايين دينار اعتبارا من أول يناير المقبل حتى نهاية ديسمبر 2023 على أن تكون الستة أشهر الأولى متواصلة والـ 6 أشهر الأخرى على أساس شهر بشهر وذلك للاستمرار بالأعمال المطلوبة دون انقطاع، وذلك بعد إجراء جولتي تفاوض والحصول على تخفيض بنسبة 5% ليصبح التمديد والأمر التغييري بمبلغ إجمالي قدره 12.9 مليون دينار لحين الانتهاء من إجراءات ترسية مناقصتي العقد البديل.



يأتي ذلك إلى جانب التكلفة التقديرية لمناقصة خدمات الصيانة لمرافق الانتاج لمناطق جنوب الكويت والتي تبلغ تكلفتها المتوقعة نحو 30.8 مليون دينار.



وفي سياق متصل، أرسى الجهاز المركزي للمناقصات العامة مناقصة انشاء خط أنابيب جانبي للحد من حدوث خلل في أعمال المشعب بـ 13.74 مليون دينار.