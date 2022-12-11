بيروت - بولين فاضل



كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور عن تعرضها لعدة أزمات مالية في السنوات الأخيرة، بعدما قررت عدم قبول أي دور لا تقتنع به، وقالت: «فيه أدوار كتير لكن مش آخر 7 و8 سنوات في حياتي، لأنني بطلت أقدم أدوار كمالة عدد أو مش مقتنعة بيها».



وتابعت ريهام في لقائها مع برنامج «يلا نحكي»: «ساعات كتير بتزنق ماديا لكن بطلت أقدم أدوار مش مقتنعة بيها، حتى لو التمثيل مهنتي ومصدر رزقي الوحيد»، مؤكدة أنها لم تكن المرشحة الأولى للمشاركة في «الريان» وقالت: «دوري في الريان كان للفنانة رانيا يوسف، وكانت من أول الناس اللي باركتلي، وده طبيعي جدا، مفيش حساسيات، محدش بيفتكر غير اللي بيعمل الدور».



ورفضت ريهام مقارنتها بأي نجمة أخرى، قائلة: «أنا مبكرهش في حياتي قد المقارنات، حتى لو لصالحي، مش لازم يبقى فيه أحسن واحد ممكن يكون كلنا كويسين، مبحبش المقارنات ولا أحب أقارن ولادي ببعض».



وردا على سؤال عن أكثر ممثل تحب العمل معه، قالت: «بحب كل الممثلين اللي عملت معهم، واستمتعت معهم في الشغل كلهم، ولكن باسم سمرة عملت معاه عملين هما الريان ومنعطف خطر ونجحوا جدا».