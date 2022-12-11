بشرى شعبان



أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العامة بالتكليف د.مبارك العازمي أن القطاعات المختصة بالهيئة تعمل على تطبيق القوانين والقرارات المعمول بها في مجال اختصاصات الهيئة بصورة متكاملة وعلى النحو الذي يستهدفه المشرع من إقرارها، وبما توفره من سياج لحماية حقوق العمالة بالكويت، مبينا انها تمثل أحد روافد حقوق الإنسان بصفة عامة.



وقال في تصريح صحافي بمناسبة احتفال الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان، إن الهيئة أخذت خطوات جدية نحو تخصيص مركز إيواء للرجال من العمالة الوافدة على غرار المركز الموجود حاليا والخاص بالنساء والذي يوفر الحماية القانونية والرعاية الصحية والنفسية للنزيلات بالمركز.



ولفت إلى ان كل القرارات التنفيذية التي تصدر عن الهيئة توفر حماية فعالة للعمالة وفق معايير واتفاقيات الدولة خاصة فيما يتعلق بحقوقهم المالية أو حقهم في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر.