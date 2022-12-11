قال لاعب المنتخب المصري وناديي الأهلي والزمالك السابق حسام حسن إنني جئت إلى الدوحة من قبل عندما كنت مدربا لمنتخب الأردن في بطولة غرب آسيا عام 2013، وهذه هي المرة الثانية، فالبلد تغير تماما على مستوى البنية التحتية والملاعب، وواضح أن هناك مجهودا جبارا والموضوع ليس سهلا.



وأضاف: أحيي دولة قطر التي تمثل الوطن العربي كله على هذا التحدي للحملات المغرضة وتنظيم مونديال 2022 كأروع ما يكون.



وكشف حسام حسن عن أنه كان يتمنى اللعب في مونديال قطر، مؤكدا: جيلنا في منتخب مصر كان من اللاعبين المتميزين.



وعن موقفه بشأن تدريب منتخب مصر، قال حسام حسن: لن أفقد الأمل طالما ربنا موجود.. وهناك بشر يعوقون أن أتولى هذا المنصب.. لكن ربنا موجود وأقول لمن بأيديهم القرار إنهم سيحققون رغبة الجمهور المصري.. وأتمنى أن أفعل شيئا لبلدي.



وبشأن موقفه من تدريب النادي الأهلي المصري، قال حسام حسن: تدريب الأهلي يشرفني.. والموضوع ليس أن تكون مديرا فنيا لمنتخب كبير أو للنادي الأهلي وإنما أريد أن أفعل شيئا لصالح المنتخب أو النادي.



واستطرد قائلا: نادي الزمالك المصري بالنسبة لي هو جمهور الزمالك.. ومن أفضل فترات حياتي تدريب الزمالك ومنتخب الأردن.



وعن رأيه في لاعب ليفربول محمد صلاح، قال: صلاح تجاوز أرقاما كبيرة في أوروبا، وتفوق في أوروبا وعلى مستوى الأندية.. ومحمد صلاح فخر لمصر وللوطن العربي كله.



وأتم بقوله: إن شقيقه إبراهيم حسن من أفضل المدافعين في العالم، واختير 3 مرات في منتخب العالم.