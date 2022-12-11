

تحرص جماهير الأرجنتين على الاحتفال بانتصاراتها من خلال تواجدها في سوق واقف في قلب الدوحة، حيث أصبح هو المكان المناسب لهم لإظهار فرحتهم بفوز منتخب بلادهم وآخرها بلوغ منتخب التانغو الدور نصف النهائي ومواجهة منتخب كرواتيا.



وعقب انتهاء كل مباراة يتجه المشجعون الأرجنتينيون مباشرة إلى سوق واقف، وهو ما لفت انتباه حتى الإعلام الأرجنتيني الذي تساءل عن سبب تعلق عشاق منتخب بلده بهذا السوق، رغم أن قطر تحتوي على أماكن أخرى أكثر اتساعا بإمكانها استيعاب أكبر عدد من المشجعين، في الوقت الذي أكد العديد من المشجعين أنهم ومباشرة بعد العودة إلى الأرجنتين سيطلقون اسم «سوق واقف» على ساحة كبيرة في العاصمة «بوينس إيرس» حتى تتذكر الأجيال القادمة الأجواء والصور التاريخية التي صنعها الأرجنتينيون في قطر خلال كأس العالم.