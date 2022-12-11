

خطفت مجموعة كبيرة من المشجعات الأرجنتينيات الأنظار، في «مشيرب» قلب الدوحة، حيث ارتدين الزي الخليجي بشكل جماعي قبل توجههن إلى ستاد لوسيل لمساندة منتخب بلادهن أمام هولندا أول من أمس، بمبادرة من سيدات قطريات سعيا منهن للتعريف بالثقافة القطرية والخليجية، حيث استغلت السيدات القطريات فرصة كأس العالم للتعريف بثقافتهن وزيهن، وضم المشجعات الأجنبيات إلى هذه الثقافة، ووقع الاختيار على الأرجنتينيات كونهن يتواجدن في قطر بأعداد كبيرة جدا، وعرفت المبادرة إقبالا كبيرا من الأرجنتينيات اللائي ارتدين العباية والشيلة القطريتين.

وصرحت مشجعة أرجنتينية قائلة: أنا سعيدة جدا لارتداء هذا اللباس القطري، الذي أهدته لنا صديقاتنا القطريات، إنه جميل جدا وأنا مرتاحة لارتدائه، فيما صرحت سيدة قطرية من أصحاب المبادرة قائلة: كما تشاهدون فقد لبس عدد كبير من المشجعات الأرجنتينيات العباية ويغنين الأغاني الأرجنتينية في قلب قطر التي احتضنت العالم بأكمله واليوم هي تتسع للجميع بكل الجمال والرقي والتواصل الاجتماعي بين شعوب العالم.