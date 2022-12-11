

ناصر العنزي



المغرب ضمن الأربعة الكبار في العالم، إنجاز تاريخي ونصر كبير سجله «أسود الأطلس» بأحرف من ألماس في يوم لا ينسى في تاريخ الأمة العربية، كأول فريق يتأهل إلى نصف النهائي، هنيئا لنا بمثل هذا المنتخب المغربي العملاق بعد ما أطاح بمعاقل الكرة الأوربية بلجيكا وإسبانيا والبرتغال على التوالي، وتبقت له خطوة لبلوغ المباراة النهائية، نعم فعلوها وقلبوا كأس العالم رأسا على عقب، بعد ما خالف أسود الأطلس كل التوقعات وخاضوا حربا تلو الأخرى وجندلوا خصومهم بمهاراتهم وقتالهم واستبسالهم، وكان آخر ضحية لهم المنتخب البرتغالي بنجومه وتاريخه.



ألف مبروك لنا جميعا هذا الانتصار ومثل هؤلاء المحاربين.



٭ ماذا حدث في مباراتي ربع النهائي أول من أمس؟ هل حقيقة ما رأيناه أم «فوتوشوب»، هل كانت كرة قدم التي نعرفها أم لعبة أخرى، «شفتوا اللي شفناه ولّا ما شفتوه»، هل اللاعب الذي كان يحمل قميص رقم 10 هو ميسي الذي نعرفه أم لاعب فضائي حط على كوكبنا ثم عاد سريعا إلى كوكبه، هل فعلا خرجت البرازيل من كأس العالم أم الذين سددوا ركلات الترجيح ليسوا برازيليين، وعليه تعاد المباراة مرة أخرى، لماذا لم يسدد نيمار الركلة الترجيحية الأولى بعدما سجل هدفا لا يسجله إلا شخص بثلاثة أرجل، الكروات من أين لهم الدقة في تسجيل الركلات، والهولنديون كيف ابتكروا طريقة تسجيل هدفهم الثاني؟



خرج البرازيليون من كأس العالم في ليلة حزينة اجتاحت عشاق السامبا في كل أرجاء الكرة الأرضية بعدما كانوا الأقرب إلى نصف النهائي لولا ركلات الترجيح «اللعينة» التي غالبا ما تعبس في وجه الأفضل، بكى نيمار الخسارة طويلا بعدما أمتعنا بهدف «خرافي» لكنه لم يتقدم للركلة الأولى على غير عادته وانتظر حتى الركلة الخامسة وخذله زملاؤه قبله، ولو كنت مسؤولا لدفعت نيمار بقوة كي يسدد الركلة الأولى والتي يمنحها المدربون لأفضل لاعبيهم مما يعرف بمصطلح «فتح الباب»، فيما كان الحارس اليسون غائبا تماما عن الصراع الدموي بين الفريقين ولم يتمكن من صد ولو ركلة واحدة.



٭ قلنا لكم ان الكرواتيين لا يهدرون ركلات الترجيح، فهذا هو تخصصهم، تخصص يتقنونه تماما كما هو معروف عن المدرسة اليوغسلافية سابقا، فلديهم أفضل منفذي الكرات الثابتة خصوصا ركلات الجزاء، فنراهم يتقدمون بهدوء ثم يقذفونها كرة لهب في المرمى، ولسنا مع القول بأن ركلة الترجيح تعتمد على «الحظ»، لا بل مهارة وتركيز وهدوء أعصاب لا تخلو من الجرأة مثل الذي يتقدم للكرة «ويغرفها» بسن حذائه.

الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش هو من هزم البرازيل بنسبة كبيرة بعدما تصدى لفرص ثمينة ثم صد ترجيحية وطار لأخرى قبل أن يردها القائم.



٭ مواجهة الأرجنتين وهولندا يجب ان تدرس في مدارس الصغار، ليتعلموا فنون الحكمة والصبر والتعاون والذكاء والقتال، مواجهة لن تتكرر في كأس العالم بطلها الأول الأسطورة ميسي «35 عاما» الذي مرر كرة لزميله مولينا وكأن الأرض انشقت ووضعتها أمامه ليسجل هدفا، ولأول مرة في مسيرته ظهر ميسي عصبيا أثناء وبعد المباراة وقال عن حكم المباراة الإسباني لاهوز: «لا يمكن لـ «فيفا» أن تضع حكما مثل هذا».

أما الهولنديون فقد قلنا انهم يملكون شخصية المنافس في كأس العالم وعادوا بعد هدفين وردوا صاعي الأرجنتينيين بصاعين مثلهما، أما هدفهم الثاني فلم يخدعوا حائط الصد فقط بل خدعوا العالم كله بعدما مرروا الكرة من تحت الحائط لزميلهم فيخهورست وضحكوا على كل من في الملعب.