قطر كتبت تاريخاً يروى للأجيال المقبلة.. والمغرب الأفضل عربياً

رونالدو لم يترك أثراً سوى «هل لمست الكرة شعره؟!»

ليفاكوفيتش وراء خروج «السامبا».. وافتقدت الجزائر وإيطاليا



هادي العنزي



في كل بطولة وحدث مهم تكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلا بد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم.



«الأنباء» التقت أحمد موسى أحد نجوم الكرة الكويتية، لاعب النادي العربي والمنتخب الوطني سابقا، واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



كيف رأيت خروج البرازيل من الدور ربع النهائي على يد كرواتيا، وتأهل الأرجنتين إلى نصف النهائي على حساب هولندا؟



٭ بداية أسعدني خروج البرازيل، وقد جاء مستحقا على يد كرواتيا، وخروجه يمهد الطريق أمام الأرجنتين، لكونه المرشح الأول للظفر باللقب، وكذلك تعاطفا مع ليونيل ميسي، ولم أكن أرغب في مواجهة «السامبا» و«التانغو» في قبل النهائي لأن الكفة حينها ستميل إلى البرازيل، وعلى الجهة الأخرى، فقد قدم منتخب كرواتيا أداء متزنا، تمكن من خلاله من الخروج فائزا، حيث فرض الكرة الواقعية وتأهل بجدارة.



وفي المواجهة الثانية كاد المدرب ليونيل سكالوني يتسبب في إخراج الأرجنتين بسبب تراجعه غير المبرر بعد تقدم فريقه بهدفين، ولكن رغم ذلك فإن تألق ميسي والروح التي لعب بها «التانغو» كانا وراء التأهل للمربع الذهبي.



منتخب توقعت ان يتألق في الدور الأول وخالف توقعاتك؟



٭ توقعت للمنتخب الياباني أن يكون أكثر حضورا في المونديال، وقد أثبت بالفعل أنه من بين أفضل المنتخبات المشاركة.



تقييمك لأداء المنتخبات العربية؟



٭ المنتخب القطري لم يكن على مستوى التوقعات، وقد توقعت تأهله إلى الدور الثاني، ولكن الخسائر الثلاث ترجع إلى عدم مشاركة لاعبي «العنابي» في الدوري المحلي، وكذلك الضغط العالي لكونه البلد المضيف، وفيما يتعلق بالمنتخب السعودي فقد قدم أداء عاليا أمام الأرجنتين، ولكن لم يكمل على ذات الرتم العالي لأسباب مختلفة، وفي المجمل فإن المنتخب المغربي هو الأفضل تمثيلا للعرب خاصة بعد تأهله إلى نصف النهائي.



من تتوقع أن يتوج بطلا للمونديال؟



٭ أتوقع وأتمنى الأرجنتين، وإن كان المنتخب الفرنسي يعد من بين أفضل الفرق المرشحة للقب، لكونه الأكثر تنظيما، ولتوافر العديد من اللاعبين المتميزين في صفوفه.



منتخب تشجعه، وآخر تتمنى أن يظهر بمستوى مشرف؟



٭ أشجع الأرجنتين منذ الصغر، وتمنيت أن يقدم الأخضر السعودي أداء أفضل أمام المكسيك.



من تتوقع ان يكون الحصان الأسود للمونديال؟



٭ المنتخب المغربي استحق لقب الحصان الأسود في البطولة بكل جدارة.



من سيكون نجم المونديال؟



٭ بالتأكيد ميسي، ليس من باب العاطفة، وإنما بما قدمه من أداء متميز بدءا من دور المجموعات، فهو السبب الرئيسي وراء وصول الأرجنتين إلى ما وصلت إليه، وكذلك المغربي سفيان أمرابط الذي قدم مستويات رفيعة، وقام بدور تكتيكي بارز مع «أسود الأطلس».



من برأيك سيكون أفضل لاعب واعد؟



٭ مهاجم البرتغال غونزالو راموس الذي سجل أول «هاتريك» في المونديال.



جائزة أفضل حارس لمن ستذهب؟



٭ حارس كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش.



كيف تنظر الى صراع الهدافين في البطولة؟



٭ المواجهة تستمر بين مبابي، وميسي، وأعتقد أن الكفة ستميل إلى ميسي.



هل تعتقد أن رونالدو وميسي ظهرا بمستوى جيد حتى الآن؟



٭ بعيدا عن ميولي تجاه الأرجنتين، فقد أثبتت الوقائع القطعية أن الأرجنتين تعتمد على ميسي، بينما رونالدو يعتمد على البرتغال، وكذا الحال في نادييهما أيام كانا في برشلونة وريال مدريد أيضا، وقد كان حضور ميسي طاغيا في المونديال، فيما لم يظهر رونالدو بالمستوى المتوقع، ولعل الحدث الوحيد الذي ذكر رونالدو من خلاله في المونديال هو«هل لمست الكرة شعر رونالدو قبل دخولها شباك أورغواي أم لم تلمسه؟!».



لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟



٭ افتقدت تواجد النجم الجزائري رياض محرز، وأيضا منتخبي الجزائر وإيطاليا.



كيف تنظر إلى تنظيم قطر لنسخة مونديال 2022؟



٭ قطر شرفتنا كخليجيين وعرب، حيث قدمت درسا عالمي الطراز في التنظيم والإدارة، وسجلت تاريخا ناصعا ستذكره الأجيال المقبلة بكل تقدير، وقد ردت على حملات التشكيك والنقد بعمل متقن.