مزيد الحربي: إستراتيجيتنا مدعومة بعقلية الريادة واستكشاف الابتكارات والتقنيات الرقمية الجديدة



شاركت شركة الاتصالات الكويتية stc، في قمة قادة قطاع الاتصالات Telecom Review Leaders لعام 2022، واحدة من أكبر الفعاليات المتخصصة على مستوى صناعة الاتصالات التي تجمع بين قادة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم، حيث انضم المسؤولون التنفيذيون في stc ممثلة بالمهندس مزيد الحربي، الرئيس التنفيذي للشركة وم.فهد العلي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في الشركة إلى حلقتي نقاش خلال القمة، حيث تبادلوا خلالهما وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية المتعلقة بتمكين قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي.

وعلى هامش القمة، أقيم حفل توزيع جوائز التميز في اليوم الأخير من القمة، حيث فازت stc بجائزة «أفضل بنية تحتية لشبكات الجيل الخامس 5G» على مستوى الشرق الأوسط.



وأتاحت القمة التي عقدت في الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر في فندق إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي، لقادة الصناعة فرصة مناقشة عدد من الموضوعات المهمة في صناعة الاتصالات ومشاركة آرائهم والاستماع إلى آراء قادة السوق الآخرين.

حيث هدفت القمة إلى تقديم رؤى قيمة حول بعض المفاهيم الأكثر شيوعا والابتكارات الرقمية الحديثة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتستند مشاركة stc في القمة إلى استراتيجيتها للمشاركة في المنصات التي تعرض خبرة الشركة الواسعة وتقدمها، مع تكوين علاقات فعالة في الوقت نفسه مع كبار اللاعبين المبتكرين في السوق.

لاسيما أن stc تعد من اللاعبين الرئيسيين في المشهد الإقليمي والعالمي لصناعة الاتصالات لما تتمتع به من مجموعة غنية من الحلول السحابية، والرقمية، والإلكترونية، فضلا عن مساهماتها في مجال تكنولوجيا المعلومات على صعيد قطاع الأفراد والشركات بهدف إثراء تجربة العملاء وتعزيز أعمالهم.



وخلال الفعالية، شارك م.مزيد الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة stc، في حلقة نقاشية بعنوان «قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» والتي سلطت الضوء على توقعات الحكومة من قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الخدمات والحلول الرقمية، وتسهيل عملة الوصول إلى الشبكة، وكذلك كيفية مواكبة التوسع التكنولوجي في عالم اليوم.



من ناحية أخرى، شارك م.فهد العلي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في stc، آراءه خلال حلقة نقاش «سبل نشر البنية التحتية المناسبة»، وتضمنت المواضيع التي تمت مناقشتها مقارنة بين شبكات 5G والألياف الضوئية، وإيجابيات وسلبيات مشاركة البنية التحتية، ونظرة عامة على استثمارات البنية التحتية المناسبة، فضلا عن أهمية إدارة الأبراج في 5G.

وأثناء مناقشة بعض الموضوعات، شارك العلي مع أعضاء اللجنة والحضور بعض المعالم والتحديات التي واجهت stc لدى بناء البنية التحتية المبتكرة للجيل الخامس ونشر الشبكة على مستوى الكويت.



جائزة «أفضل بنية تحتية»



وخلال حفل جوائز التميز الإقليمي الذي أقيم على هامش القمة، حصدت stc جائزة «أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس» على مستوى الشرق الأوسط، تقديرا لدورها في نشر البنية التحتية المتطورة في المنطقة، لاسيما أنه في عام 2019، كانت stc أول مشغل ينشر تغطية 5G على الصعيد الوطني في النطاق C-Band، مع توفير حلول تقنية متقدمة لتعزيز عروض الجيل الخامس، وأطلقت الشركة بعد ذلك شبكة 5G المستقلة (SA) ونظام فوترة متقدم في عام 2021 مع القدرة على دعم كل من 5G غير المستقلة (NSA) والمستقلة (SA).

وهذا العام، أصبحت stc أول مشغل في المنطقة يطلق أول مقسم شبكة داعم لتقنيات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس 5G SA و5G NSA، في حين أن هذه بعض الإنجازات البارزة التي حققتها، إلا أن الجائزة تعكس الإنجازات التي حققتها stc على مر السنين فيما يتعلق بشبكتها المبتكرة.



وتعليقا على مشاركة stc في هذه القمة، قال الحربي: ندعم استراتيجيتنا في stc بعقلية رائدة تمكننا من استكشاف الابتكارات والتقنيات الرقمية الجديدة التي تعزز وتثري تجربة عملائنا الكرام.

وتعد المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تجمع القادة في صناعتنا، منصة لمشاركة الأفكار القيمة ومناقشة الموضوعات المهمة التي تؤثر على صناعتنا.

في هذا المجال، أود أن أشكر المنظمين على هذا الحدث الرائع الذي يحفز الابتكار في صناعتنا، والشكر موصول إلى زملائنا في قطاع الاتصالات لمشاركتهم خبراتهم في هذه القمة.



وتطرق الحربي إلى بعض المبادرات التي أطلقتها الشركة، وما تمخض عنها من عوائد إيجابية ومثمرة، وضعت الشركة في موقع الريادة اليوم، مشيرا إلى انه قبل تفشي الوباء، بدأت stc استراتيجيتها الخاصة للتحول الرقمي، ومع الاستثمار في تطوير وتعزيز البنية التحتية للجيل الخامس 5G تمكنا من تجاوز الأوقات المضطربة التي تسببت فيها الجائحة عام 2020.



نمو في الإيرادات



واختتم الحربي قائلا: للمرة الأولى منذ تأسيسها، تصدرت stc قطاع الاتصالات الكويتي في الربع الثالث من عام 2022 بحصة سوقية من الإيرادات بلغت 39.8%.

وتمكنت stc من تحقيق هذا النمو في الإيرادات بدعم كبير من الزيادة في قاعدة عملائها التي وصلت إلى 2.3 مليون عميل بنهاية سبتمبر 2022. كما تم إرجاع زيادة الإيرادات إلى عوامل ومبادرات أخرى نفذتها الشركة لدعم وظائفها الأساسية.

وتماشيا مع استراتيجيتنا للتحول الرقمي، سنواصل الاستثمار في تطوير البنية التحتية للجيل الخامس لدينا مع استكشاف أحدث التطورات في هذا العصر الرقمي لدعم عقليتنا الرائدة وموقعنا الرائد في الأسواق المحلية والإقليمية.



خدمات رقمية متكاملة



تتميز stc اليوم بقدراتها الابتكارية في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس ومجال الحلول الرقمية والاتصالات المتقدمة المتكاملة، وخدمات الحلول التقنية المتقدمة، بالإضافة إلى موقعها في السوق كرائد في مجال تمكين التحول الرقمي، ومن خلال ذراع الأعمال المتخصصة solutions by stc بالإضافة إلى استحواذها على شركة البوابة الإلكترونية القابضة والشركات التابعة لها والمتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبحت الشركة أكثر قدرة على تصميم نموذج تشغيلي فعال يهدف إلى توسيع نطاق خدماتها لتعزيز محفظة الخدمات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي ستقوم كل من الشركات التابعة لـ stc في الكويت بتوفيرها للعملاء من قطاع الشركات.

هذا، وسيواصل كل من عملائنا، من الأفراد والمؤسسات، تلقي نفس الجودة العالية من المنتجات والخدمات تماشيا مع أحدث التطورات الرقمية في المنطقة.