أثنى مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني على لاعبيه، وقال في تعليقه على سر نجاح المنتخب الأرجنتيني في المونديال الحالي: «الأرجنتين لديها روح فريق، نحن نعرف كيف نتعامل مع كل المواقف على أرض الملعب، كان بالطبع من الأفضل أن نتفادى ركلات الجزاء الترجيحية، لكننا صمدنا حتى النهاية».



وأضاف سكالوني في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة: «أعتقد أيضا أن هولندا سببت لنا الكثير من المشكلات، وصعبت علينا الأمور خاصة خلال الشوط الثاني الذي كان صعبا لكن هذه هي كرة القدم وهذا ما يحدث أحيانا، عندما نعتقد بأن المباراة قد انتهت تحدث مفاجأة، وكما قلت هذا الفريق كان متمرسا ويلعب بثقة ويصر على الفوز».



وعن شعوره خلال المباراة التي استمرت لـ 120 دقيقة وتفاعله مع الحكم، قال سكالوني: «أنا لا أريد أن أتحدث عن الحكم، علاقتي به طبية جدا وأنا أعرفه ولا أريد أن أتحدث عنه، لحسن الحظ سار كل شيء على ما يرام، وهذا ما أستطيع أن أقوله له».



وعن الدفع بأنخيل دي ماريا في الدقيقة 112، قال: «أعتقد أننا في الشوط الإضافي الأول كنا نستطيع أن نلعب بشكل أفضل مع دي ماريا، لكنه لم يكن على مستوى اللياقة المطلوب، لكن كان علينا أن نصدر القرار ولم يكن هذا القرار سهلا، لكن كان من الضروري أن نفكر في اللاعبين الذين سيسددون ركلات الجزاء».



وتابع: «بالطبع كنا نفكر بطريقة اللعب الهجومية، وكانت الأمور صعبة علينا في الشوط الإضافي الثاني، ولكن يمكن أن نقول إننا كنا الأكثر تسديدا على المرمى».



وعن حديثه للاعبين بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، قال: «أعتقد أنه في آخر 15 دقيقة كان هناك لعب بالكرات الطولية ولم تكن هناك الكثير من الفرص لتسجيل الأهداف، وكنا نتوقع أن نسيطر في الوقت الإضافي ونلعب بطريقتنا، ولكن رأينا أن الفريق الهولندي لم يعد يلعب بطريقة التمريرات الطويلة، وبالتالي لم نتمكن من الفوز في الوقت الإضافي، ولكن استطعنا أن نحسم المباراة في النهاية».



وأضاف: «أحيانا يتحتم علينا أن ندافع ولا نهاجم فقط ولكن عندما يكون الفريق الآخر لديه لاعبون بطول قامة 190 سنتيمترا، فهذا يفرض علينا الدفاع، وبالتالي أعتقد أن كل لحظة في المباراة كانت حاسمة لنا ومهمة».



وعن اختيارات ركلات الترجيح، قال سكالوني: «كنا نعرف أن هناك ركلات ترجيح ستسدد، وكنا نعرف أنه لا يمكن أن نخسر أيا منها، أحيانا تكون الأمور صعبة، لأن هناك من لا يريد أن يسدد، ولكن في هذه المباراة، كان هناك من تطوع للتسديد وكان هذا أمرا إيجابيا للغاية..كان علينا فقط اختيار من سيسدد لأن الكثير تطوعوا».



فان غال مودّعاً: أترك خلفي مجموعة رائعة من اللاعبين



ودع المدير الفني للمنتخب الهولندي لويس فان غال لاعبيه معلنا نهاية مشواره مع الفريق عقب الهزيمة أمام الأرجنتين.



وقال فان غال عقب المباراة: «لن أستمر في منصبي مدربا للمنتخب، فقد كانت هذه هي مباراتي الأخيرة... قمت بالإشراف على المنتخب في 20 مباراة ولم أخسر أي منها، لا أعرف تحديدا عدد الانتصارات».



وأضاف:«الوقت الذي قضيته مع هذا المنتخب كان رائعا، كنت دائما أختار القائمة، أيضا في كأس العالم هذه أتيت بأربعة لاعبين شباب من أجل اكتساب الخبرة هنا، وكنت دائما أختار مجموعة قوية، وعندما أنظر لذلك التاريخ، أنظر له بطريقة إيجابية، وقد خرجنا فقط من هذه البطولة بسبب ضربات الجزاء».



وقال فان غال:«أترك خلفي مجموعة رائعة للغاية من اللاعبين، على الصعيد الشخصي وعلى صعيد كرة القدم، أفراد هذا الفريق قريبون للغاية من بعضهم بعضا، المنتخب يتمتع بروح فريق عالية، وهو فريق متمرس وماهر للغاية، أفتخر بأنني رافقت هذا المنتخب على مدار عشرين مباراة دون خسارة، وقد لعبنا ضد منتخبات من النخبة ومن بينها منتخبات خرجت في وقت مبكر للغاية من المونديال».



وعن الأداء في المباراة أمام الأرجنتين، قال فان غال:«في الشوط الأول كنا نواجه مشكلة عانينا منها سابقا، حيث كنا نستحوذ على الكرة لكن لا نجد اللاعبين الذين يتم توجيه التمريرات لهم، وبعدها حاولنا بطريقة 3-4-3 ثم 1-1-4-4 وبعدها لعبنا بطريقة 2-4-4، وكان على المنتخب الأرجنتيني حينذاك أن يتكيف مع هذه الطريقة، وقد استفدنا من ذلك بشكل كبير».

وأضاف:«في الشوط الثاني لعبنا ببسالة لعبنا بكل ما نملك كي نعوض ونتعادل وعندما سجلنا فعلا كان المنتخب الأرجنتيني يضغط بشكل كبير، ورغم ذلك أحرزنا الهدف الثاني لنتعادل، وبعدها وصلنا إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح».



وتابع: «في الوقت الإضافي، كان هناك عدد لا بأس به من اللاعبين قد شعروا بالإجهاد، وأرادوا فقط أن ينتهوا من الشوطين الإضافيين، خاصة أننا منذ أن أتينا إلى هنا كنا نركز على التدريب على ركلات الترجيح كي ندرك الفوز في هذه الحالة، ولكن بالطبع لم نوفق».



وعن رؤيته لأداء المنتخب الأرجنتيني، قال فان غال: «رأينا أنه كانت هناك ضربة جزاء تم منحها بسهولة والهدف المترتب عليها كان هدفا رائعا لميسي، وفي الشوط الثاني للمباراة لعبنا بطريقة مختلفة ونجحنا في التحكم في المباراة بطريقة أفضل ونحن بالطبع أطول قامة وكان المنتخب الأرجنتيني يعي ذلك ويحتاط لهذا الأمر».