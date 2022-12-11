الدوحة ـ فريد عبدالباقي



كشف قائد منتخب هولندا فيرجيل فان دايك، أنه لا يسدد ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد إهداره ركلة ترجيحية في لقاء منتخب بلاده أمام الأرجنتين في دور الثمانية أول من امس.

وقال فان دايك في تصريح خاص لـ«الأنباء»: انه حزين للغاية لخسارة مباراة التانغو الأرجنتيني وتوديع كأس العالم، مؤكدا أن فريقه لم يكن محظوظا في المباراة.



وأضاف أن منتخب هولندا خاض تدريبا خاصا لركلات الترجيح، ولكن هذه هي الكرة لابد من فائز ومهزوم.



وبسؤاله عن تقييمه لمنتخب هولندا في لقاء الأرجنتين، قال: لقد لعبنا بشكل جيد، نجحنا في اقتناص التعادل بعد أن كنا متأخرين، حيث أظهرنا شخصيتنا القوية في آخر ربع ساعة من الشوط الثاني، لنخوض الأشواط الإضافية، ولكن الحظ ابتسم للتانغو في ركلات الترجيح.



وأوضح فان دايك أن الضغط الجماهيري كان وراء إهدارنا ركلات الترجيح.



وبسؤاله عن المنتخب الذي يرشحه لحصد لقب كأس العالم، أجاب قائلا: أنا لن أتابع كأس العالم، ولا يمكنني ترشيح منتخب بعينه لنيل اللقب، كنت أتمنى أن يكون المنتخب الهولندي هو البطل.



وعن مستقبله مع منتخب هولندا، أجاب قائلا: سأعود إلى إنجلترا وسأجلس مع عائلتي لأخذ آرائهم حول الاستمرار مع الطواحين الهولندية أو إعلان الاعتزال الدولي.