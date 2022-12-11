من ضمن ألف مشارك من ذوي الاحتياجات الخاصة، تمكن 200 طالب وطالبة من النجاح في حفظ أجزاء من القرآن الكريم خلال المسابقة الختامية لدار العثمان برعاية وحضور مدير عام هيئة شؤون القصر م.حمد البرجس وممثلين عن إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية.



وقال البرجس ان المسابقة التي شارك فيها 1000 من ذوي الاحتياجات الخاصة تعتبر إنجازا عظيما، مثمنا تطورها واستمرارها في عامها الخامس، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به لجنة أوصياء إدارة وتنمية ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان في إقامة وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل الكويت وخارجها .



من جانبه، أعرب ممثل لجنة أوصياء إدارة وتنمية ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان م.عدنان العثمان عن بالغ فخره بإقامة مسابقة حفظ القرآن الكريم للسنة الخامسة، والتي ساهمت في تحفيز المشاركين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الخاص، حيث سخّر أبناء الكويت نفسهم ووقتهم من أجل حفظ كتاب الله.



وأكد العثمان الحرص على تنفيذ وصية المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان في عقد المسابقات القرآنية، مشيرا إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة في الإقبال على القرآن الكريم حفظا وفهما وأداء وتدبرا، والذي من شأنه إذكاء روح المنافسة الإيمانية الشريفة.



وتقدم في نهاية حديثه بالشكر لبيت الزكاة المشرف على المشاريع الخيرية لثلث العثمان، ولمبرة المتميزين على الارتقاء بهذه المسابقة، ولإدارة التعليم الخاص وإدارة التربية الخاصة لدورهم الفعال والمستمر، وكل من ساهم وقام على نجاح هذه المسابقة.