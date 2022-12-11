تواصل روسيا والولايات المتحدة مساعيها الديبلوماسية مع تركيا لثنيها عن القيام بعملية برية ضد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية التي تهيمن على قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في شمال سورية.



واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بإرسال آلاف الشحنات المحملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الجنوبية لبلاده. ووصل وفد روسي برئاسة سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية، إلى إسطنبول لإجراء مباحثات مع مسؤولين أتراك، بشأن العلاقات الثنائية بين الجانبين، وملفات أخرى منها سورية والعملية العسكرية التركية.



ونقل موقع «عربي 21» عن الخبير التركي مته سوهتا أوغلو، أن أنقرة طلبت من الولايات المتحدة وروسيا الضغط على وحدات حماية الشعب الكردية بسحب قواتها من تل رفعت ومنبجو وعين العرب في غضون أسبوعين.



وأوضح الخبير الأمني أن المهلة التركية تنتهي في 20 أو 21 الجاري، وقد تبدأ العملية العسكرية التركية بعدها إذا لم تنفذ المطالب التركية. ولفت إلى أن أنقرة لن تمدد المهلة التي منحتها لموسكو وواشنطن، وهناك استعدادات من وحدات حماية الشعب الكردية لمواجهة العملية البرية التركية المحتملة.



وأضاف أن الولايات المتحدة التي ترفض العملية التركية، تعمل على زيادة دورياتها المشتركة مع المسلحين الأكراد في شمال شرق سورية. وأشار إلى أن روسيا ستقبل بتوسيع هجمات الطائرات المسيرة التركية ضد قادة وحدات حماية الشعب الكردية بدلا من العمليات العسكرية، وتدعم إجراء مفاوضات بين أنقرة ودمشق على أساس اتفاقية أضنة لعام 1998.



وتابع أن موسكو أبدت موافقة على عملية عسكرية تركية محدودة في تل رفعت بريف حلب السورية.



من جهتها، ذكرت الكاتبة التركية هاندا فرات، في تقرير على صحيفة «حرييت»، أن الولايات المتحدة إلى جانب إرسالها لآلاف الشحنات من الأسلحة لوحدات حماية الشعب الكردية، بدأت بإجراء تدريبات جوية للمنظمة.

وتابعت أن تركيا مصممة على تأمين حدودها ومنع «ممر الإرهاب»، وأكملت كل الاستعدادات للعملية البرية.

ونقلت عن مصادر أنه على الرغم من الجهود الديبلوماسية الحالية، فإن أنقرة غير مستعدة لاتخاذ خطوة للوراء تجاه محاربتها لحزب العمال الكردستاني (بي كي كي) الذي تعتبر الوحدات الكردية امتدادا سوريا له.