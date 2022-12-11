نفى مصرف سورية المركزي نفيا قاطعا ما أشيع حول احتمالية التأخر بتسديد رواتب العاملين في الدولة للأشهر القادمة، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وظهرت جلية في نقص المحروقات وإغلاق وتعطيل وتأجيل الكثير من المؤسسات والنشاطات والفعاليات.

وأكد المصرف، في بيان نشره أمس على صفحته على موقع تلغرام، توافر السيولة الكافية لسنين وليس فقط لشهور، كما طمأن المواطنين بوجود مخزون كاف من القطع الأجنبي.

وجاء نفي المصرف ردا على ما يتم بثه من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا لجهة عجز الحكومة عن دفع الرواتب، في ظل نقص الموارد. ووصفت هذه المعلومات بـ «كاذبة مسمومة».



يأتي ذلك، في وقت يظهر كل يوم جانب جديد من جوانب أزمة المحروقات التي دفعت أطباء من اختصاصات مختلفة في العاصمة دمشق لإيقاف عملهم ريثما تحل الأزمة، بينما لجأ آخرون إلى طرق تؤمن استمرار عملهم في ظل غلاء المحروقات ومنها رفع أجور معايناتهم بحجة استمرار عملهم وحاجة المرضى لخدماتهم الطبية اليومية.



ويقول طبيب الأسنان لؤي. ع، لموقع تلفزيون «سوريا»، انه منذ عشرة أيام «أوقفت الوردية الصباحية في عيادتي، واقتصر عملي على الوردية المسائية لمدة 3 ساعات فقط، بسبب انقطاع الكهرباء الطويل وعدم توفر البنزين لتشغيل مولدة الكهرباء وفي حال توفره سعره مرتفع جدا»، «ما بتوفي معنا»، حسب تعبيره.

ويرى الطبيب لؤي، الذي يعمل في عيادته بمنطقة المزة، أن استمرار أزمة المحروقات يهدد بإيقاف عمله نهائيا، مضيفا أنه اضطر إلى رفع أجور معايناته بما يؤمن استمرار عمله وعدم خسارته وبما لا يشكل عبء كبير على المرضى لتأمين قدرته على شراء البنزين الحر وإنهاء معالجات بعض المرضى التي لا يمكن إيقافها فجأة، على حد قوله.



ليس فقط أطباء الأسنان من يعاني من أزمتي المحروقات وانقطاع الكهرباء، هذا حال معظم أطباء دمشق ممن يتطلب عملهم استمرارية في التيار الكهربائي الذي تجاوزت ساعات قطعه الـ 22 ساعة في اليوم، فضلا عن ارتفاع أسعار البنزين في السوق السوداء.

إذ وصل سعر تنكة البنزين إلى 250 ألف ليرة حسبما رصد موقع تلفزيون «سوريا».