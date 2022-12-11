سعود عبدالعزيز



تقدم معلم خليجي ببلاغ الى مخفر شرطة الصليبخات عن تعرضه للسب والقذف من قبل زميله بعد خلاف نشب بينهما داخل إحدى المدارس، وتم تسجيل قضية.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إن بلاغا تقدم به يوم امس الأول معلم من مواليد 1987 الى المخفر مسجلا قضية ضد زميله في المدرسة التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية، حيث أفاد بأنه لم يحترمه وقام بالتلفظ عليه بألفاظ نابية أمام مجموعة من المتواجدين في قسم اللغة العربية.

وأضاف المصدر أن المبلغ اتهم المشكو في حقه بأنه حاول التهجم عليه داخل القسم، إلا أن المتواجدين منعوا ذلك، ليتوجه الشاكي إلى المخفر مسجلا قضية، وجار استدعاء المعلم الآخر والتحقيق معه فيما نسب إليه.