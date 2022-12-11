أكدت كييف استمرار القصف الروسي على مقاطعات ومدن وبلدات في جنوب أوكرانيا وشرقها، في الوقت الذي تشهد مدينة أوديسا انقطاعا شبه تام للكهرباء في أعقاب هجوم شنته موسكو بـ«مسيرات انتحارية».



وأفاد الجيش الأوكراني بقصف موسكو لمقاطعات: خيرسون وميكولايــــــف وزابوريجيا ودنيبرو جنوبا، وفي خاركيف ومدن وبلدات في لوغانسك ودونيتسك شرقا.



وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو على حسابه في تليغرام «المدينة من دون كهرباء في الوقت الراهن»، لكنه أفاد بأن البنى التحتية الأساسية لاسيما المستشفيات وأقسام الولادة تتغذى بالكهرباء.



وأكد حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارشينكو «بسبب الضربات الروسية، الكهرباء مقطوعة عن كل مقاطعات وتجمعات منطقتنا تقريبا».



وقال إن روسيا استخدمت طائرات مسيرة انتحارية، والتي تطير نحو هدفها بدلا من إطلاق الذخائر، وإنه جرى إسقاط طائرتين فوق البحر الأسود.



جاء هذا التصعيد بعد أيام من تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستواصل ضرباتها ضد البنى التحتية الأوكرانية للطاقة التي تسببت صواريخ سابقة أصابتها في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه مع تدني درجات الحرارة في الشتاء.



من جانبها، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن أكثر من 20 بلدة في باخموت بدونيتسك شرقا تعرضت لقصف روسي مكثف، وإن قواتها صدت تقدم للقوات الروسية باتجاه المدينة، إضافة إلى صد الهجمات على مناطق بيلوغوريفكا في لوغانسك، وعلى كليششيفكا ومارينكا في دونيتسك.



في غضون ذلك، قالت الإدارة، التي عينتها روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية، إنها لم تبدأ بعد استبدال «الهريفنيا» الأوكرانية، العملة المتداولة محليا، بالروبل الروسي، مضيفة: «سينتهي العمل بالهريفنيا في المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في الأول من يناير المقبل».



وقال أندريه بيريتونكين، رئيس الفرع المحلي للبنك المركزي الروسي، في مقطع مصور نشرته الإدارة، التي عينتها روسيا، على تليغرام «من أجل راحة السكان وإتاحة اندماج أكثر سلاسة للمنطقة في الاقتصاد الروسي، بدأت البنوك في منطقة خيرسون عمليات صرف العملات هذا الأسبوع». وكانت الإدارة، التي عينتها روسيا، قد ذكرت من قبل أنه سيتم قبول كل من الروبل والهريفنيا في منطقة خيرسون.