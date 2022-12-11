وجه النائب مرزوق الحبيني سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن أسس ومعايير الاعتراف واعتماد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي خارج الكويت. ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسس ومعايير الاعتراف واعتماد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي خارج الكويت؟



2- هل يمكن أن يصدر قرار أكاديمي باعتماد جامعات ومؤسسات تعليم عال خارج الكويت من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم قبل التأكد من مطابقتها الأسس المعتمدة في الجهاز للاعتراف بالجامعات خارج الكويت؟



3- هل يمكن أن تصادق الملاحق الثقافية للكويت في الدول الأجنبية على القبول الأكاديمي للطالب إذا كانت الجامعة أو مؤسسة التعليم العالي الملتحق بها الطالب غير معتمدة ومدرجة ضمن الجامعات المعترف فيها في قوائم الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم؟



4- هل رفض التعليم العالي اعتماد شهادات لطلبة تخرجوا في خارج الكويت ولديهم اعتماد قبول من الملاحق الثقافية التابعة للتعليم العالي خارج الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بحالات الرفض.



5- هل قام التعليم العالي بمعادلة شهادات بناء على أحكام قضائية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بسبب رفض التعليم العالي معادلة شهاداتهم قبل اللجوء إلى القضاء، وكشف بعدد المعادلات التي كانت بناء على أحكام قضائية. 6- في حال معادلة شهادة بناء على حكم قضائي، هل أشير في هذه المعادلة إلى أنها كانت بناء على حكم قضائي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالسند القانوني الذي يسمح للتعليم العالي بالإشارة إلى الحكم القضائي في معادلة الشهادات.



7- في حال صدر حكم من محكمة التمييز (حكم بات) بمعادلة شهادة معينة، هل يستمر التعليم العالي في عدم معادلة مثيلاتها بعد صدور هذا الحكم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بأسباب الاستمرار في رفض المعادلات المثيلة والأساس القانوني لهذا الرفض.