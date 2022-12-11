بلغ المنتخب المغربي لكرة القدم الدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022 للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح بتغلبه على البرتغال 1-0 أمس أول بلد عربي وأفريقي يبلغ هذا الدور في نهائيات كأس العالم.



فعلى ملعب «الثمامة» في الدوحة، سجل يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، مانحا القارة السمراء البطاقة الأولى في تاريخها إلى دور الأربعة للعرس العالمي.



وواصل «أسود الأطلس» تسجيل اسمائهم بأحرف من ذهب في النسخة الحالية، وكما كان المنتخب المغربي أول بلد عربي يبلغ الدور ثمن النهائي، فعلها مرة ثانية وبات أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي، محققا ما عجزت عنه منتخبات الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010).



وأكمل المغرب المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مهاجمه البديل وليد شديرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.



وبدا بونو مركزا منذ البداية بتصديه الرائع لرأسية لجواو فيليكس من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية الى ركنية (5).



ورد النصيري برأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها زياش فوق العارضة (6)، وأبعد الياميق تسديدة قوية لرافايل غيريرو وهي في طريقها الى المرمى قبل ان يشتتها الدفاع (13)، وجرب زياش حظه بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة بجوار القائم الايسر (19)، ثم لعب زياش ركلة حرة جانبية تابعها النصيري برأسه بجوار القائم الأيسر (26).



ومرر يحيى عطية الله كرة عرضية الى املاح داخل المنطقة سددها فوق العارضة (35)، ثم سدد بوفال كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس ديوغو كوستا (36).



ونجح النصيري في افتتاح التسجيل بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية لعطية الله من الجهة اليسرى فطار لها فوق الحارس كوستا ومدافع مانشستر سيتي الإنجليزي روبن دياز وتابعها داخل المرمى (42).



وحرمت العارضة برونو فرنانديز من إدراك التعادل بردها تسديدته الجانبية (45).



وأهدر عطية الله فرصة التعزيز اثر تلقيه كرة من اوناحي داخل المنطقة فسددها بجوار القائم الايمن (45+2).



وكاد زياش يفعلها من ركلة حرة جانبية ابعدها الحارس كوستا بصعوبة وارتدت من الياميق الى خارج الملعب (50).



وكاد كوستا يدرك التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من أوتافيو مرت بجوار القائم الأيسر (58).



وسدد فرنانديز كرة قوية من خارج المنطقة فوق العارضة بسنتمترات قليلة (64).



ونزلت البرتغال بكل ثقلها في الدقائق الأخيرة وتألق بونو ببراعة وأبعد تسديدة قوية لفيليكس إلى ركنية (82)، ثم تصدى لتسديدة قوية لرونالدو من خارج المنطقة (90+1).



وتلقى «أسود الأطلس» ضربة موجعة بطرد البديل شديرة لتلقيه الانذار الثاني (90+3). وأهدر أبوخلال فرصة قتل المباراة إثر هجمة مرتدة فانفرد بالحارس ولعبها في جسمه (90+6).



بونو أفضل لاعب



توج الحارس المغربي ياسين بونو بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022».



وجاء تتويج بونو بجائزة الأفضل في المباراة بعد تألقه اللافت ونجاحه في الحفاظ على شباكه نظيفة، والتصدي لأكثر من تسديدة برتغالية.



وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتوج فيها بونو بجائزة «رجل المباراة»، حيث فاز بها في المباراة الماضية أمام إسبانيا في دور الـ 16 بالبطولة والتي انتهت بفوز «أسود الأطلس» بركلات الترجيح بنتيجة (3-0)، ونجح بونو في التصدي إلى ضربتي ترجيح ساهمتا في تأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي.





المغرب والبرتغال في سطور



٭ المباراة: المغرب - البرتغال (1-0).



٭ الملعب: الثمامة في الدوحة.



٭ الجمهور: 44198 متفرجا.



٭ الدور ربع النهائي.



٭ الحكم: الأرجنتيني فاكوندا تيلو.



٭ الهدف: المغرب: يوسف النصيري (42).



٭ الإنذارات: المغرب: أشرف داري (70)، وليد شديرة (90+1) وللبرتغال: فيتينيا (87) وطرد: وليد شديرة من المغرب (90+3).



التشكيلتان:



٭ المغرب (المدرب: وليد الركراكي): ياسين بونو - أشرف حكيمي، رومان سايس (أشرف داري، 57)، جواد الياميق، يحيى عطية الله - سفيان أمرابط، سليم أملاح (وليد شديرة، 65)، عز الدين أوناحي، حكيم زياش (زكرياء ابو خلال، 82)- سفيان بوفال (يحيى جبران، 82)، يوسف النصيري (بدر بانون، 65).



٭ البرتغال (المدرب فرناندو سانتوش): ديوغو كوشتا - ديوغو دالو (ريكاردو هورتا، 79)، روبن دياش، بيبي، رافايل غيريرو (جواو كانسيلو، 51)- أوتافيو (فيتينيا، 69)، روبن نيفيش (كريستيانو رونالدو، 51)، برناردو سيلفا - برونو فرنانديش، جواو فيليكس، غونسالو راموس (رافايل لياو، 69).