بدا مدرب المغرب وليد الركراكي وكأنه لا يستطيع التعبير عن مشاعره بعدما حقق منتخب بلاده مفاجأة بالوصول إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم لكرة القدم في إنجاز لم يحدث سابقا لأي منتخب عربي أو أفريقي.



وقال الركراكي، بعد الفوز 1-0 على البرتغال بطلة أوروبا 2016 في قطر أمس، «كتبنا التاريخ لأفريقيا». وأضاف في مقابلة سريعة على جانب الملعب «مرة أخرى واجهنا فريقا كبيرا. البرتغال منتخب كبير، وقد رأيتم الإصابات ومنها نصير مزراوي والقائد رومان سايس، لكن من بقي من الفريق قاتل بهذه العقلية وأمام هذا الجمهور الذي يتابعنا».



وقال مدرب المغرب «رغم كل هذه الإصابات والغيابات فقد تمسكنا وخلقنا هذه الروح الجماعية من أجل الشعب المغربي وعادت افريقيا ونجحنا في أن نجتاز التوقعات».



وتابع «نحن سعداء من أجل المغرب، وأشكر كل الجماهير والطاقم الفني والجامعة (الاتحاد المغربي)».