اعتذر مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس من جماهير بلاده بعد الخسارة أمام المغرب 0-1 في ربع نهائي كأس العالم المقامة في قطر.



وقال سانتوس، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، إن فريقه شاهد مباراة إسبانيا في ثمن النهائي وحاول بالفعل الضغط مبكرا، واللعب بكل قوة لتسجيل هدف مبكر.



وأكد أنه كان يعلم طريقة لعب المغرب، وهو فريق رائع واستطاع أن يحقق الفوز، موجها التهنئة له وللاعبيه وجماهيره، خاصة أنه لعب بشراسة وحماس، بحسب قوله.



وأضاف «أشعر بالحزن وخيبة الأمل. سأجتمع مع رئيس الاتحاد بعد العودة للبرتغال لمناقشة كل ما يخص تعاقدي مع المنتخب».



وتابع «رحيلي عن منصبي أمر وارد.. وسأناقش كل شيء مع رئيس الاتحاد، المنتخب لو حالفه بعض الحظ لخرج فائزا».



وأكد أن أي انتقادات بشأن بقاء قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء لم تؤثر على الفريق، موضحا أنه ورونالدو الأكثر تأثرا بخيبة الأمل والخروج على يد المغرب.



وأشار إلى أنه ليس نادما على بقاء رونالدو بديلا في لقاء سويسرا أو المغرب، مؤكدا أن المنتخب لعب بشكل رائع ورونالدو شارك في ظل حالة المنتخب لجهوده.



وعن التحكيم في لقاء المغرب، أوضح مدرب البرتغال أنه لم تكن هناك قرارات تحكيمية مؤثرة ضد البرتغال، مؤكدا أنه ربما تكون هناك بعض الأخطاء غير المتحسبة، لكنها لم تؤثر على النتيجة.