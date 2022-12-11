أعرب قائد هولندا فيرجيل فان دايك، عن حزنه الشديد، كما تحدث عن شعوره بالإحباط بعد أن تمكن الفريق من العودة في النتيجة، ليخسر في ركلات الترجيح.



وقال: «أشعر بخيبة أمل شديدة، لقد خرجنا من البطولة، بعد مباراة مليئة بالأحداث». وأضاف: «أظهرنا شخصية قوية، عدنا للقاء في آخر 15 دقيقة، لعبنا الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح».



وأكد: «لسوء الحظ لم نتمكن من إنهاء المهمة. سنعود لبلدنا. أنا حزين للغاية لذلك، ولكن هذه هي الحياة. خسرنا بركلات الترجيح، وهذا هو الشيء الصعب». وأردف: «تدربنا على ركلات الترجيح كثيرا ولكن لسوء الحظ، إيميليانو مارتينيز تصدى مرتين وخرجنا».



وأكد: «أعتقد أننا كنا واثقين، ولكن لا يمكنك في التدريبات أن تعيش نفس الأجواء في ملعب المباراة، الذي يكون به 80 ألف متفرج يصفرون ضدك وحارس مرمى مختلف عن الذي تواجهه في التدريبات».



ونفذ فان دايك ركلة الترجيح الأولى، ولكن مارتينيز تصدى لتسديدته.



وقال فان دايك: «لا أسدد ركلات الترجيح في الدوري الإنجليزي، لذلك فإن الأمر كان صعبا. الأمر لم يكن سهلا أبدا، تكون تحت ضغط، ولكنني كنت أتطلع إليها، كنت مستعدا لها».



وأضاف: «تصدى لها، أمر رائع له، وشيء سيئ لنا، ولي. أنا حزين للغاية، ولكن لسوء الحظ مثل هذه الأمور تحدث في الحياة والأمر متعلق بكيفية التعامل معها».



وأردف: «سأكون حزينا في الفترة المقبلة، ولكنني سأستعيد توازني، وسأكون مع عائلتي، وسأفكر في أشياء جيدة في الحياة».