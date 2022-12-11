٭ قائد هولندا فيرجيل فان دايك: «لقد تدربنا كثيرا على ركلات الترجيح. كانت كل الركلات تدخل الشباك حتى الليلة. كان الأمر مؤلما جدا، خاصة أنها كانت مباراة تسير في اتجاهنا. أهدرت ركلتي الترجيحية؟ كانت قوية، لكن ربما كان يجب أن أركنها في الزاوية قليلا. مثل هذه الأشياء تحدث للأسف في كرة القدم. كان لدينا اعتقاد بأننا سنتأهل هذه الليلة، وأننا سنستمر مع هذه المجموعة من اللاعبين. لسوء الحظ، لم ينجح الأمر. أنا حزين، محبط، مزيج من كل شيء».



٭ مدافع هولندا نايثن أكيه: «الأمر صعب جدا من الناحية النفسية. حاربنا وبذلنا قصارى جهدنا. في النهاية، كانت ورقة يانصيب. الأمر مؤلم جدا أن نخسر بهذه الطريقة. أعتقد انه بإمكاننا أن نغادر كأس العالم ورأسنا مرفوع».



٭ مدافع الأرجنتين السابق بابلو ساباليتا: «كانت الأرجنتين الفريق الأفضل. كان يتوجب علينا أن نلعب بشكل أفضل في الدقائق الـ 10 الأخيرة. تسببنا بركلات حرة أعطت هولندا فرصة. (الحارس) إيمي مارتينيس بطل. نشيد بميسي، لكن مارتينيس كان بطلا. من الجيد دائما رؤية فريق من أميركا الجنوبية في نصف النهائي. كانت الجماهير رائعة الليلة، بمساندتها الدائمة للفريق. في جميع مباريات الأرجنتين، كانت ثلاثة أرباع الملاعب مليئة بمشجعي الأرجنتين. هذا يجعلني فخورا حقا. قطر بعيدة عن الأرجنتين، ليس من السهل الوصول إلى هناك!».



٭ مهاجم إنجلترا السباق ألن شيرر: «يا لها من مباراة رائعة. يجب التنويه أننا انتظرنا 33 دقيقة لنشهد الفرصة الأولى على المرمى. تحولت بعدها الى جنون. كل ذلك فقط من أجل رجل واحد: ميسي. إنهم ليسوا فريقا رائعا لكن لديهم عبقري في المقدمة».