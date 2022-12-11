«حان وقت أفريقيا»! قالتها شاكيرا منذ 12 عاما في الأغنية الرسمية لمونديال 2010 في جنوب أفريقيا «واكا واكا». وها هي ترددها مجددا أمس بعدما بات المغرب أول منتخب من القارة السمراء يبلغ نصف نهائي المونديال، في حين بدأ العرب «بالحلم الآن بأن يرفع منتخب عربي» الكأس الغالية.



من كل رقعة في الكرة الأرضية، انهالت الإشادات على «أسود الأطلس» في مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوزهم المدوي على البرتغال في ربع النهائي، ليضيفوا منتخبا كبيرا جديدا إلى قائمة ضحاياهم بعدما أطاحوا بإسبانيا بطلة 2010 بركلات الترجيح في ثمن النهائي.



لم تتردد المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا في التعبير عن فرحتها، فغردت سريعا «حان وقت أفريقيا» وهي جملة من أغنيتها التي رددها كل شخص في المعمورة منذ صدورها عام 2010 ووصل عدد مشاهديها على «يوتيوب» إلى أكثر من 3 مليارات شخص. وقد لاقت التغريدة تفاعلا هائلا ووصل عدد الإعجابات الى قرابة نصف مليون في غضون ساعتين.



ورأى أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة: «بدأنا نحلم الآن بأن يرفع منتخب عربي كأس العالم»، خصوصا إذا ما صادفت أول مونديال في الشرق الأوسط وبلد عربي.



الإنجاز المغربي دفع بالصحافي والمقدم التلفزيوني البريطاني الشهير بيرس مورغن الى التغريد باللغة العربية: «هذا المونديال أحسن مونديال في التاريخ #مونديال_قطر2022 !!!!»



وكما في كل مباراة، توجه أشرف حكيمي إلى والدته للاحتفال معها في المدرجات وتقبيلها، في مشاهد باتت تنتشر على مواقع التواصل بعد كل فوز للمغرب.



ولم يختلف الأمر هذه المرة، وعلقت شبكة «بي بي سي» البريطانية على اللقطة قائلة: «وصلنا إلى نصف نهائي كأس العالم يا أمي. شاهد أشرف حكيمي والدته بين المشجعين مجددا. يعاني للوصول إليها لكنه ينجح في النهاية ويتبادلان القبل. يا لها من مشاهد».



كما احتفل لاعب الوسط سفيان بوفال على أرض الملعب رقصا مع والدته في مشهد جميل.



صورة علق عليها «سلطان الطرب» الفنان السوري جورج وسوف في تغريدة كتب فيها: «المغرب يكتب التاريخ مبرووووك. عندما يقبل اللاعبون والداتهم قبل الاحتفال بالفوز، فاعرف أن طريق هذا الفريق هو النجاح بدعاء كل العرب».



أما النجم البرازيلي كاكا المتوج بمونديال 2022، فقال: «إنجاز تاريخي، ليس بالإنجاز العادي. أنت بين افضل 4 منتخبات في العالم. لم لا الحلم بالكأس؟ تهانينا لهذا المنتخب المنظم والمنضبط، ركز كثيرا وحارب في الاتجاه الصحيح. الحارس بونو مميز، أوناحي اللاعب رقم 8 يا له من لاعب».



وغرد رئيس الاتحاد الكاميروني والمهاجم الدولي السابق صامويل إيتو: «هذا مذهل. المغرب أول منتخب أفريقي الى نصف النهائي. القارة بأكملها خلفكم».



كما كتب حساب نادي تشلسي بالعربية محتفيا بلاعبه حكيم زياش وقال: «علاش نخاف وعنا زياش؟».



وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لاحتفالات المغاربة في مدن أوروبية وعربية عدة مثل باريس ولندن والقدس، بالاضافة طبعا الى العاصمة القطرية الدوحة.



كما بدا نواب في البرلمان التركي يحتفلون بالفوز ويشاهدون المباراة ويقولون «فاس...فاس» أي «المغرب» بالتركية.



وبارك بدوره المهاجم العاجي السابق ديدييه دروغبا للمغربيين على تويتر قائلا «لقد فعلوها، برافو المغرب لهذا الإنجاز. تحيا أفريقيا. أخي وليد الركراكي أنا سعيد جدا لأجلك».



أما مالك تويتر إلون ماسك الذي يتابعه أكثر من 120 مليون شخص، فقد نالت تغريدته «مبروك للمغرب» أكثر من 100 ألف إعادة تغريد في أقل من ساعة. ومن أبرز لقطات المباراة كانت تقبيل المدافع المغربي جواد الياميق رأس البرتغالي بيبي عندما أهدر الأخير رأسية خطيرة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع كادت تكون كفيلة بجر المواجهة إلى شوطين إضافيين. وقد انتشرت هذه اللقطة بشكل هائل على مواقع التواصل، وعلق عليها الممثل المصري الكوميدي محمد هنيدي بالقول: «كلنا بنبوس دماغك».





فرحة عربية تجوب أنحاء العالم















