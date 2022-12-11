توفي الصحافي الرياضي الأميركي الشهير غرانت وال أثناء تغطيته مباراة الدور ربع النهائي من مونديال 2022 الجمعة في لوسيل بين الأرجنتين وهولندا.



وقال متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر إن ابن الـ 48 عاما «شعر بالإعياء في منصة الصحافيين داخل ملعب لوسيل، وتلقى على الفور العلاج الطبي الطارئ الذي استمر خلال نقله بعربة إسعاف الى مستشفى حمد العام» في الدوحة.



أرسل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو «خالص تعازي» الهيئة الكروية العليا و«مجتمع كرة القدم» إلى زوجته وعائلته وأصدقائه في بيان منفصل أمس. ووفقا للراديو الأميركي «ان بي آر»، انهار وال في منصة الإعلاميين في الدقائق الأخيرة من المباراة التي حسمتها الأرجنتين الجمعة بركلات الترجيح.



وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، يبدو أنه أصيب بنوبة قلبية.



وقبل أيام قليلة من الحادثة المؤلمة، قال وال للمشتركين في رسالته الإخبارية على الإنترنت إنه زار عيادة في المركز الإعلامي و«قالوا إني على الأرجح مصاب بالتهاب الشعب الهوائية»، مضيفا: ثلاثة أسابيع من النوم القليل والكثير من التوتر والعمل يمكن أن يكون لهم هذا التأثير عليك، لقد بدأت أشعر بأن الجزء العلوي من صدري يتعرض لمستوى جديد من الضغط والانزعاج.



وفي منشور على تويتر، قالت زوجته الطبيبة سيلين غاوندر، المتخصصة في الأمراض المعدية والتي ظهرت على شاشات التلفزيون مرات عدة خلال فترة تفشي فيروس كورونا، أنها «في حالة صدمة».



وغرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس «نشعر بحزن عميق لمعرفتنا بوفاة غرانت وال»، فيما كتب الاتحاد الأميركي لكرة القدم في بيان «جعل غرانت من كرة القدم محور حياته، ونحن محبطون جدا لأنه وقلمه اللامع لم يعودا معنا».



إلى ذلك، أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو عن خالص تعازيه لأسرة وأصدقاء الصحافي الأميركي غرانت وال، بعد سماعه النبأ الصادم بوفاته أثناء تغطيته فعاليات البطولة. وقال إنفانتينو:«بلغني خبر وفاة الصحافي الرياضي الشهير غرانت وال، خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم، بذهول وحزن شديدين»، حيث فارق الصحافي الحياة خلال تغطية مباراة الأرجنتين وهولندا مساء الجمعة.



وأضاف إنفانتينو: «قبل أيام قليلة فقط، تم تكريم غرانت من قبل فيفا والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية لتغطية 8 نسخ متتالية من كأس العالم، كما تضمنت مسيرته المهنية ظهوره في العديد من بطولات كأس العالم للسيدات، بالإضافة إلى مجموعة من الرياضات الدولية الأخرى. لقد كان حبه لكرة القدم كبيرا وسيفتقد كل من يتابع المباريات العالمية تقاريره».



وتابع إنفانتينو في كلمة نشرها «فيفا»:«بالنيابة عن الفيفا ومجتمع كرة القدم، نعرب عن أعمق تعازينا لزوجته سيلين وعائلته وأصدقائه في هذه الأوقات الصعبة».

جدول مباريات كأس العالم «قطر 2022»