متابعة: يحيى حميدان



واصل منتخب فرنسا حملته نحو الحفاظ على لقب كأس العالم لكرة القدم بعدما تجاوز عقبة إنجلترا 2-1 أمس ضمن الدور ربع النهائي على ستاد «البيت» في العاصمة القطرية الدوحة، ليبلغ «المربع الذهبي»، ويلاقي منتخب المغرب يوم الأربعاء المقبل في الخطوة قبل الأخيرة للمنتخبين.



بداية المباراة كانت حذرة من جانب الإنجليز، الذين فضلوا التراجع لمناطقهم الدفاعية، فيما تفوق الفرنسيون بشكل واضح من خلال سيطرتهم على الكرة وضغطهم الهجومي المستمر، وجاءت أولى المحاولات لـ «الديوك» بعد كرة عرضية أرسلها عثمان ديمبلي بـ «المقاس» لأوليفييه جيرو، والذي حولها برأسه صوب المرمى الإنجليزي، الا أن الحارس غوردان بيكفورد كان في الموعد وتصدى للكرة (11).



وحافظ منتخب فرنسا على أفضليته من خلال انتشاره السليم، واستطاع أوريليين تشواميني أن يفتتح التسجيل لـ «الديوك» بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد تحضير مثالي من أنطوان غريزمان للكرة، وسكنت كرته الزاوية اليمني للحارس بيكفورد (17).



بعد ذلك، لملم منتخب «الأسود الثلاثة» صفوفه وبدأ الخروج من منطقته الدفاعية وخلق بعض الفرص السانحة للتسجيل، حيث كانت المحاولة الأولى من الظهير الأيسر لوك شاو من كرة ثابتة، ولكن أبطل الحارس الفرنسي هوغو لوريس خطورتها (21).



وهدد المهاجم الإنجليزي هاري كين مرمى فرنسا في مناسبتين، الأولى من داخل المنطقة (22)، والثانية عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (29)، وتعملق الحارس لوريس في منع المحاولتين بتألق لافت.



وانخفض رتم المباراة بعد ذلك، وسط غياب المحاولات الهجومية من الطرفين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفرنسيين بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني، وضحت رغبة إنجلترا في تعديل النتيجة مبكرا عبر محاولة خطيرة من جودي بيلينغهام، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وأبعدها حارس فرنسا لوريس بصعوبة إلى ركلة ركنية (47). ووقع الفرنسي تشواميني في المحظور بعدما أعاق بوكايا ساكا داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لركلة جزاء لـ «الأسود الثلاثة»، وترجمها هاري كين بنجاح إلى هدف التعادل (54).



وحاول أدريان رابيو وضع «الديوك» في المقدمة من جديد بعدما أرسل جول كوندي تمريرة ذكية له في العمق الإنجليزي، وسدد رابيو الكرة قوية، ولبس الحارس بيكفورد «قفاز الاجادة» بعدما تصدى لكرته (55). وعاد الفرنسيون لتهديد مرمى بيكفورد بعدما أرسل ديمبلي كرة عرضية على رأس جيرو، وأبعد الحارس الانجليزي كرته بنجاح إلى ركلة ركنية (77)، وحول غريزمان كرة مثالية على رأس جيرو مرة أخرى ووضعها هذه المرة في شباك إنجلترا بعد اشتراك مع المدافع هاري ماغواير (78).



وتحصل «الأسود الثلاثة» على ركلة جزاء احتسبها الحكم سامبايو بعد عرقلة من المدافع الفرنسي ثيو هرنانديز للبديل الإنجليزي ماسون ماونت، ونفذها كين بطريقة غريبة بعدما سدد الكرة فوق المرمى (84).