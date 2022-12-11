ألاء خليفه

أوضح رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الانتقالية بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود، أن ما قرره مجلس الجامعات الحكومية بحجة الاستناد على المادة (9) فقرة (5) من قانون الجامعات الحكومية ومن ثم تحديد أعضاء لجنة اختيار مدير الجامعة وتوزيع اللجنة على مجموعة محددة لا علاقة لها بجامعة الكويت وقصر تمثيل أساتذة الجامعة بأستاذ دكتور من الكليات العلمية وآخر من الكليات النظرية إنما هو قرار مشوب بعدم المشروعية وواضح فيه الانحراف في السلطة وهدم لقاعدة تحديد الأهداف.

وأضاف الحمود بأن القضاء الإداري مستقر على أن تحديد تشكيل اللجان على نحو خاص متعمد لتعيين أشخاص معينين يعد انحرافا في السلطة وفي قاعدة تحديد الأهداف في القرار الإداري ويترتب على ذلك بطلان القرار الإداري.

وقال: إن المادة (9) فقرة (5) تعطي لمجلس الجامعات الحكومية تحديد الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب المدير وطريقة الاختيار بمعنى هل يتم الاختيار بأغلبية تصويت أعضاء اللجنة أم تكتفي اللجنة بترشيح ثلاثة ثم يتم اختيار أحدهم وتعيينه بمرسوم أم يتم تقديم اختبار للمرشحين.... وهكذا ولا تعني عبارة طريقة اختيارهم تحديد أعضاء لجنة الاختيار وقصرها على أشخاص لا علاقة لهم بالجامعات الحكومية التي هي في موضوعنا جامعة الكويت فما هي علاقة وكيل وزارة التعليم العالي بالجامعة وما هي علاقة ممثل الأمانة العامة للتخطيط بالجامعة فهؤلاء أشخاص منقطعين الصلة بجامعة الكويت فهم معينين بمراسيم بعد تقديم استقالاتهم من أماكن عملهم بل ليس بالضرورة أن يكونوا في يوم من الأيام أعضاء هيئة تدريس بجامعة الكويت.

وختم الدكتور إبراهيم الحمود تصريحه بالقول إن جامعة الكويت هيئة مستقلة لا سلطان لوزير التعليم العالي على قراراتها ولا سلطان لمجلس الجامعات الحكومية على ما تتخذه من قرارات ومن ثم فإن ما صدر من قرار من مجلس الجامعات الحكومية بشأن تحديد شكل وأعضاء لجنة اختيار مدير الجامعة وحرمان مجلس الجامعة من حرية اختيار جميع أعضاء اللجنة وفقاً للمادة(11) فقرة (33) من اختيار أعضاء اللجنة يعتبر قرار مخالف لركن المحل والسبب ومنطوياً على الانحراف باستعمال السلطة مشوباً بالبطلان لعدم مشروعيته.