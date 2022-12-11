القاهرة - ناهد إمام

وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، في ثاني محطاتها وزياراتها الخارجية للقاء الجالية المصرية للاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم وآرائهم وأفكارهم، كما ستشارك في المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام ٢٠٢٢، حيث من المقرر أن يتم تكريم الوزيرة ومنحها جائزة «العطاء المتميز» الدولية من المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، ومقره الرئيسي النرويج، تقديرا لجهودها في تلبية احتياجات المصريين بالخارج واهتمامها بالتواصل معهم وربطهم بالوطن الأم.



هذا بالاضافة إلى عقد لقاء مع الجالية المصرية في الإمارات، حيث يرافق الوزيرة وفد من وزارة الهجرة وممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المختلفة المعنية بتلبية طلبات واحتياجات الجالية المصرية بالإمارات ودعم تواصلهم بالوطن الأم، وكذلك للرد على استفسارات المواطنين وما يرتبط بمصالحهم.



وعقب وصول وزيرة الهجرة، أقام السفير أشرف الديب، قنصل عام مصر في دبي، مأدبة عشاء ترحيبا بالوزيرة والوفد المرافق لها، بحضور د.غادة عجمي النائبة عن المصريين بالخارج في مجلس النواب، وعدد من رموز الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال كلمته، رحب السفير أشرف الديب بوزيرة الهجرة، مشيرا إلى حرصها على الالتقاء بالجالية المصرية والتفاعل مع قضاياهم وما لديهم من أفكار واقتراحات بشأن كافة المجالات سواء التي تخص التنمية والاستثمار في مصر أو فيما يتعلق باحتياجاتهم وطلباتهم.



من جانبها، قدمت السفيرة سها جندي الشكر للسفير أشرف الديب على ما يقوم به والقنصلية العامة في دبي من جهد في رعاية المصريين بالخارج، وعلاقته المتميزة بالجالية المصرية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات الشقيقة بها واحدة من أكبر الجاليات المصرية بالخارج وأكثرها تميزا، لذلك كانت هي ثاني محطاتها الخارجية، لافتة إلى أنها قد التقت بالفعل عددا من رموز الجالية المصرية في الإمارات من خلال اللقاء الافتراضي الأسبوعي الذي تقيمه مع الجاليات المصرية في الخارج بعنوان «ساعة مع الوزيرة»، والذي شهد الاجتماع حتى الآن بالجاليات المصرية في 11 دولة حول العالم، بما في ذلك ممثلون عن المقيمين في جميع الولايات الأميركية في ولايات الشرق والغرب والوسط والجنوب وجميع المقاطعات الأسترالية والكندية.



وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على التنسيق المستمر مع السفارة المصرية والقنصلية العامة، تحقيقا لصالح المواطنين، مشيرة إلى أن خطة وزارة الهجرة للتواصل المستدام تتضمن لقاء المصريين في مختلف أنحاء العالم ومناقشة أفكارهم لربطهم بالجهود التنموية في مصر، في إطار استراتيجية الحكومة التي تضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية وتسعى للتواصل معه ودعمه في أي مكان حول العالم.