يحيى حميدان



يعمل الجهاز الطبي في فريق الكرة بنادي برقان على تجهيز الثلاثي البرازيلي ويسلي سانتوس ويوسف وفرحان سعد لمباراة اليرموك يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثامنة من دوري «زين» الممتاز.



وعانى هذا الثلاثي إصابات بسيطة الأسبوع الماضي وحصلوا على إثرها على الراحة اللازمة والعلاج المناسب، ليتمكنوا من اللحاق بمواجهة «الذهبي» أمام «اليرامكة»، والتي تهم الفريق المتمسك ببصيص من الأمل للمنافسة على الصعود لـ «دوري الأضواء».

وأكد الجهاز الطبي في برقان إمكانية لحاق سانتوس ويوسف وفرحان بمواجهة اليرموك، خاصة مع وجود وقت كاف لتجهيزهم خلال الفترة الأخيرة.



وحاول الجهاز الفني لـ «الذهبي» توفير مباراة تجريبية الأسبوع الماضي، إلا أن ارتباط العديد من الأندية بمواعيد تحضيراتها حال دون ذلك.