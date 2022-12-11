عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة التمييز حكمها بقضية حجز أسرة لابنتها طوال 9 سنوات داخل غرفة أشبه بزنزانة بسرداب منزلها في إحدى مناطق محافظة الفروانية.

وأيدت المحكمة حكم محكمتي أول درجة والاستئناف بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لطليق المجني عليها وأخيها غير الشقيق، وبالحبس 7 سنوات لأخيها وشقيقها، وبالامتناع عن عقاب شقيقاتها الثلاث، عن تهم تتعلق بالخطف وحجز الحرية والتعذيب والعنف الأسري والتزوير.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام المجني عليها بإبلاغ خادمة تتردد عليها، بتعرضها لحجز حرية داخل غرفة أشبه بزنزانة إثر خلافات مع ذويها، طالبة منها الإبلاغ عن معاناتها.

وقامت الخادمة بإبلاغ محامية بالواقعة فقامت الأخيرة بتقديم بلاغ إلى مكتب النائب العام بما تعرضت له الفتاة، وعلى الفور قامت النيابة بتكليف وزارة الداخلية بالتحري.

وبالتأكد من الواقعة، استصدرت النيابة إذنا بمداهمة المنزل وتحرير الفتاة، وتم ضبط أشقائها وشقيقاتها وتحريك دعوى جزائية بحقهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسكن لها.

وقد أنكر الأشقاء والشقيقات أمام التحقيقات الاتهامات المسندة إليهم والمتعلقة بحجز الحرية والاشتراك بهذه الجريمة، مدعين عدم علمهم بحجز شقيقتهم.