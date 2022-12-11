وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، قال في مقدمته، نمى إلى علمي عن عدم توافر بعض الأدوية الضرورية للمرضى خاصة مرضى الربو وانقطاع البعض بسبب عدم توفير الوكيل لمثل هذه الأدوية.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- ما صحة ما يشاع من عدم توافر الأدوية الضرورية لمرضى الربو؟ وما خطة الوزارة لتخطي هذه المشكلة وكيفية التعامل معها بأسرع وقت؟

2- ما صحة عدم توافر «الغسول للربو» لمدة تجاوزت العام مع الأخذ بالعلم أن هذا المنتج الدوائي من إنتاج الوزارة كما نمى إلى علمي، وما سبب هذا الانقطاع؟

3- هل توجد أدوية انقطعت ولم توفرها الوزارة بسبب الوكيل وهي أدوية تشكل أهمية للمرضى؟

4- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة الشركات المقصرة أو الوكيل المسؤول عن توفير المنتجات الدوائية للوزارة وثبت تقصيرها؟