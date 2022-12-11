تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للجبال والذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر من كل عام، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "المرأة تحرك الجبال"، وذلك اعترافاً بدور المرأة في حماية البيئة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الجبلية، فالنساء غالباً ما يقمن بدور المدبّرات الأساسيات للموارد الجبلية، وحاميات للتنوع البيولوجي، وحارسات للمعارف التقليدية، والمؤتمنات على الثقافات المحلية والخبيرات في الطب التقليدي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تعتبر الجبال موطنا لحوالي 15% من سكان العالم وربع الحيوانات والنباتات البرية في العالم، كما أنها توفر المياه العذبة للحياة اليومية لنصف البشرية، ويعتبر الحفاظ على الجبال من العوامل الرئيسة للتنمية المستدامة وجزءا من الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت الأمم المتحدة أن الفرص الاقتصادية المحدودة وتدهور الأراضي بصورة متزايدة، وآثار تغير المناخ ونقص الاستثمارات في الزراعة في المناطق الجبلية والتنمية الريفية، دائماً ما يدفع الرجال إلى الهجرة بحثًا عن سبل عيش بديلة. ولذلك تتولى النساء الكثير من المهام التي كان الرجال يضطلعون بها، لكن من دون التمتّع بنفس الوضع القانوني وقوة اتخاذ القرارات والانتفاع بالتدريب والخدمات والموارد، في غالب الأحيان.

وأكدت الأمم المتحدة أنه من أجل تحفيز إحداث تغيير حقيقي نحو التنمية المستدامة، من المهم المشاركة في التغيير التحولي الذي من شأنه أن يعزز المساواة بين الجنسين، ويمكّن المرأة في المناطق الجبلية من المشاركة بفعالية في عمليات صنع القرار والحصول على فرص متساوية والتحكّم بالموارد الإنتاجية، ومن شأن الوصول إلى التكنولوجيا والقروض وتنمية القدرات والنفاذ إلى الأسواق والملكية المتساوية للأراضي أن يزيد من المساواة بين الجنسين ويتيح فرصاً أمام النساء والشباب.

الجدير بالذكر أن تاريخ اليوم الدولي للجبال يرجع إلى عام 1992، عند اعتماد الفصل 13 من جدول أعمال القرن 21 بشأن "إدارة النظم الإيكولوجية الهشة: التنمية المستدامة للجبال" في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وقد شكل ذلك حدثا بارزا في تاريخ تطور الجبال.

وفي أثناء السنة الدولية للجبال في عام 2002، عززت الالتزامات والإرادة للدفع قدما بهذه المسألة، واكتسبت الجبال مكانة رفيعة على جداول الأعمال على جميع المستويات، وأدت السنة الدولية للجبال إلى أن تتخذ الجمعية العامة القرار 245/57 ، الذي حددت فيه يوم 11 ديسمبر يوما دوليا للجبال، اعتباراً من عام 2003، وشجعت المجتمع الدولي على أن ينظم في ذلك اليوم مناسبات على جميع المستويات لإبراز أهمية التنمية المستدامة للجبال