حققت أغنية الفنان أحمد سعد (ليه بدارى ) تفاعلا من المتابعين والجمهور، حيث بلغت نسبة المشاهدات لها ، بعد مرور أكثر من شهر على طرحها، مليونين و117 ألفا و138 مشاهدة على موقع يوتيوب .

وواصل أحمد سعد الترويج الترويج لأغنيته عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي ، حيث أعاد نشر تعليقات الجمهورعلى الأغنية.

وأغنية " ليه بداري " من فيلم "هاشتاج جوزني" تم طرحها يوم 26 أكتوبر الماضي ، وهي من كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل وتوزيع عادل عايش.

وكان أحمد سعد احتفل بنجاح أغنية "وسع وسع" ، التي طرحها عبر يوتيوب والمنصات الرقمية في شهر يوليو الماضي ، وتحقيقها مشاهدات بلغت 107 ملايين و396 ألف مشاهدة ، وهي من ألحانه وكلماته بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وتوزيع إيهاب كلوبيكس .

ويستعد أحمد سعد لإحياء حفل غنائي في دبي بالإمارات، يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحا خلال مشواره الغنائي.