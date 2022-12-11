اشتهر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بطابع فوضوي منذ ظهوره، لكن المالك الجديد لشركة تويتر الملياردير إيلون ماسك مؤسس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا وصل بهذا الطابع إلى مستوى جديد تماما. أجرى ماسك منذ استحواذه على الشركة مقابل 44 مليار دولار في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي تغييرات جذرية وسرح نحو نصف موظفي الشركة وعدل قواعد التحقق وتعريف المحتوى المعتدل المسموح به، ورفع الحظر عن حسابات المتطرفين.

في الوقت نفسه أبلغت شركة تويتر موظفيها باعتزامها فرض رسم قدره 7 دولارات شهريا مقابل استخدام الخدمة المميزة تويتر بلو إذا قام المستخدم بدفع قيمة الاشتراك عبر الإنترنت. كان ماسك قد اقترح في وقت سابق اعتزامه فرض اشتراك شهري قدره 8 دولارات لكل حساب.

وأشار تقرير موقع ذا إنفورميشن المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تويتر تعتزم زيادة قيمة الاشتراك إلى 11 دولارا شهريا إذا كان المستخدم يستخدم الاشترك على أجهزة آبل الذكية مثل هاتف آيفون أو الكمبيوتر اللوحي آيباد.

ويمكن أن تكون هذه الزيادة بمثابة رد فعل على قيام آبل بزيادة حصتها من قيمة مبيعات التطبيقات والألعاب التي تتم عبر نظام تشغيلها آي.أو.إس إلى 30%.