أعلنت وزارة الطاقة الهولندية، أن الحكومة الهولندية تخطط لبدء بناء محطتين جديدتين للطاقة النووية على مدار العقد المقبل.

وخصصت الحكومة الهولندية منطقة بورسيل في مقاطعة زيلاند كموقع مناسب للبناء، حيث تعمل محطة للطاقة النووية هناك منذ عقود.

ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد في نهاية عام 2024، كما تم اعتبار منطقة روتردام أيضا كموقع محتمل.

من المتوقع الانتهاء من بناء محطات الطاقة الجديدة بحلول عام 2035 تقريبا. وذلك بقدرة تتراوح بين 1000 و 1650 ميجاوات، حيث تولد من 9% إلى 13% من الكهرباء في البلاد.